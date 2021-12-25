أخبار الزمالك| الأبيض يتصدر الدوري برباعية في المحلة.. ومرشح واحد في الانتخابات حتى الآن

نشر موقع «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

إطلاق اسم طارق حامد على إحدى الحدائق في نادي الزمالك

أطلق مسؤولو نادي الزمالك، اسم طارق حامد، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على إحدى الحدائق داخل مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.



خبير لوائح: الزمالك يواجه عقوبة تصل لـ5 ملايين جنيه بسبب لافتة محمد صلاح

أكد محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن نادي الزمالك مهدد بدفع تعويض مالي كبير للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب وضع لافتة تحمل اسمه على إحدى حدائق النادي.



رباعية في 4 دقائق.. الزمالك يستمر في الانتصارات ويفوز على المحلة بالدوري

انتهت أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة بفوز الأبيض برباعية نظيفة، والمقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

في رابع يوم من تلقي الطلبات .. مرشح واحد بانتخابات نادي الزمالك

انتهي اليوم الرابع من تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والتي بدأت في الحادية عشرة من صباح الأربعاء الماضي، وتواصلت على مدار الخميس الجمعة، واليوم السبت، وتمتد لـ 7 أيام متتالية.