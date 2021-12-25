خبراء الصناعة : دمج الاقتصاد الموازي في القطاع الصناعي خطوة مهمة وزيادة الإيرادات وتحسين جودة الإنتاج المحلي أبرز النتائج

رجال الأعمال:

ضم الاقتصاد غير الرسمي يوفر 400 مليار جنيه للموازنة



الغرفة الغذائية:

تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الرسمي أصبح «ضرورة»

الصناعات الكيماوية يطالب بتشريع خاص للتعامل مع القطاع غير الرسمى



طالب خبراء الاقتصاد والصناعة، بضرورة العمل بصورة متكاملة علي دمج منظومة الاقتصاد الموازي إلي داخل شرايين المنظومة الرسمية، باعتباره الحل الأمثل لتحفيز القطاع الصناعي وتعظيم موارد الدولة حفاظا علي سمعة الصناعة الوطنية والعمل علي دخول منتجات تحقق قيمة تنافسية .

قال محمد باشنفر رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى قطاع الصناعات الغذائية أصبح «ضرورة» في ظل الاشتراطات الجديدة لسلامة الغذاء والتوجه نحو الغذاء الآمن والقابل للتصدير.

وذكر في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إلى أن خطورة المنتجات الغذائية المنتجة خارج القطاع الرسمي أنها غير مطابقة للمواصفات ومن ثم تضر بصحة المستهلك وأيضا سمعة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التحدي الأهم الذي واجهته الغرفة هو دفع المصانع والشركات الغذائية للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء والعمل على ضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وقال، أن صدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ٢٠١٧ ، ساهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بتعدد الجهات الرقابية على الشركات الغذائية والتي كانت تصل إلى نحو ١٧ جهة، موضحا أن هناك تنسيقا مع هيئة سلامة الغذاء في تقريب وجهات النظر حول تبسيط التشريعات والإجراءات والتعاون في كل شيء يخدم الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أهمية قانون الأغذية الخاصة الصادر في يناير ٢٠١٨ لنمو قطاع الأغذية الخاصة، باعتبار المواد المضافة من القطاعات الإنتاجية الحساسة جدا التي تدخل في جميع الصناعات الغذائية في مصر، خاصةً صناعة الألبان.

وأكد الدكتور طه خالد، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ضم القطاع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية يوفر للخزانة العامة نحو 400 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة

وأوضح في تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” ، أن تلك الإجراءات من الممكن أن تتم من خلال افساح المجال لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من القطاعات الواعدة والناجحة فى العديد من الدول ومنها كوريا.

وأكد أن حل مشاكل مصر المالية والاقتصادية وسد عجز الموازنة والميزان التجاري بجانب ضم القطاع غير الرسمي يأتي بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلي أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروعات الشباب وريادة الأعمال من خلال تبنيه لمبادرة الـ5% وترؤسه لجنة الشمول المالي تعتبر البداية للنهوض بالقطاع .

وطالب الدكتور طه خالد بالاهتمام بالصناعات التكميلية والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج واعطائها أولوية فى التمويل والحوافز خاصة وأنها تساعد الشركات الكبرى فى سد احتياجاتها الإنتاجية بجانب تقليل الاستيراد وتشغيل أكبر عدد من العمالة.

وعلي سياق متصل أكد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن 50% من البلاستيك المنتج محليا يوجه للاستخدام مرة واحدة فى أغراض الزراعة وتغليف الأغذية، وهو ما يمثل مشكلة لمخلفات البلاستيك.

وأوضح تقرير المجلس، الذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن حجم مخلفات البلاستيك يقدر بنحو 3.6 مليون طن سنويا، وأن هناك زيادة سنوية فى حجم المخلفات يصل إلى 6%، وأن المخلفات الصلبة تتراوح بين 3.6 و5 ملايين طن، وأنه يتم تدوير نحو 1.8 مليون طن فقط.

وقال إن القطاع غير الرسمى فى مصر يتحكم فى عمليات إعادة تدوير البلاستيك، وإن له مساهمته الكبيرة فى سلسلة القيمة للبلاستيك.

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وأضاف أن 30% من عمليات إعادة التدوير تتولاها شركات رسمية، فى حين أن الـ 70% الباقية يتولاها القطاع غير الرسمى، وهو ما يحتاج إلى تشريع خاص يتعامل مع القطاع غير الرسمى يقنن عمليات فرز وتجميع البلاستيك لضمان جودة المنتج.

وطالب بالبحث عن بدائل للبلاستيك وتشجيع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل حيويا، مشيرة إلى أن هذا البلاستيك مفيد للبيئة ويتحلل فى التربة بسهولة وفى مياه المحيط والبحر.

ونوه بالعديد من المبادرات العالمية التى تقنن استخدام البلاستيك وتشجع على التقنيات الحديثة التى تلتزم بالتعامل مع البلاستيك على نحو مقنن للتخفيف من المشاكل الخاصة به، منها ضرائب البلاستيك التى تم فرضها فى الاتحاد الأوروبي وقانون تعزيز استخدام الموارد البلاستيك فى اليابان العام الحالى.

كما طالب بتشريع خاص يتعامل مع القطاع غير الرسمى العامل فى مجال تجميع وفرز مخلفات البلاستيك من أجل تقنين عمليات فرز وتجميع البلاستيك، وذلك لضمان جودة المنتج.

ولفت إلى أنه من الضرورى تحديد المعايير التى تحكم استخدام المواد البديلة للبلاستيك ومعايير الاستخدام المتعدد للبلاستيك والاستعانة بالخبراء المتخصصين لبناء قدرات القطاع غير الرسمى فى هذا المجال، وإنشاء معهد للتدريب وتشجيع التعاون ما بين أهم المصنعين والمراكز البحثية العاملة فى هذا المجال.

ودعا إلى إتاحة الفرصة للعاملين فى هذا القطاع للوصول إلى مراكز خدمات الصيانة، وتوفير المعلومات عن المشترين للمخلفات البلاستيكية التى تم تجميعها وعمليات التدريب للعاملين فى هذه المنظومة.

