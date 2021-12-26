نشرة أخبار البرلمان | مستقبل وطن يوزع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا.. والسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التعدي على الطبيب

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

برلماني: افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات القومية بصعيد مصر نقطة فارقة للمواطنين

"مستقبل وطن" يوزع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا ويطلق حملة جديدة.. أبرز فعاليات الحزب بالمحافظات



خلال 6 أشهر.. مشروع قانون لإنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب وزارة العدل



إلزام الزوجين برعاية كبار السن في قانون المسنين الجديد



"النواب" يواجه وزير التعليم بـ 140 أداة رقابية و6 تشريعات على أجندة المجلس

طلب إحاطة لوزير النقل بسبب عدم استكمال محور شرق الدلتا



تاريخ جديد.. عضو بـ"الشيوخ": السيسي وضع الصعيد على خريطة التنمية الحقيقية



السجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التعدي على الطبيب..مشروع قانون