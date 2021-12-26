أخبار التوك شو| سر غضب مؤمن زكريا.. أحمد موسى عن تقنين المصانع غير المرخصة: الدولة بتفتح بيوت للمصريين.. مقاول: السيسي هدية من السماء

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى عن شرعنة المصانع غير المرخصة: الدولة بتفتح بيوت للمصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي تحدث عن أهمية شرعنة المصانع غير المرخصة في افتتاحات اليوم.

تطوير قرية المراشدة بالصعيد.. أحمد موسى: الرئيس يوفر حياة كريمة للمصريين |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية اليوم في محافظات الصعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار قرية المراشدة للمرة الثانية في محافظة قنا.



نجم الأهلي حزين.. سر غضب مؤمن زكريا |فيديو

كشف الاعلامي خيري رمضان، عن اجرائه اتصالا اليوم بنجم المنتخب والأهلي اللاعب مؤمن زكريا، للاطمئنان على حالته بعد انتشار شائعات وفاته، قائلا: "انا كلمت مؤمن زكريا النهاردة وسألته لو عايز يوصل رسايل وقالي إنه مش حابب يعلق وصوته تعبان وحزين ومضايق من الناس اللي بطلع عليه شائعات".



محافظ قنا يكشف عن هدية الرئيس لأهالي قنا.. ويعلن مفاجأة للشباب|فيديو

قال اشرف الدرديري محافظ قنا ، إن الرئيس اليوم قام بزيارة متزامنا مع أسبوع صعيد مصر وهذا بعد اهتمام كبير جدا من الدولة بالصعيد بعد أن كان مهمشا خلال الفترات الزمنية السابقة ، مؤكدا أن محافظة قنا قامت بصرف 52 مليار جنيه خلال 7 سنوات علي المشروعات المختلفة.



بنسبة 100%.. إنتاج لقاح مصري ضد كورونا قريبا

أكد الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي للقاح كورونا المصري، أن لقاح سينوفارم حينما جاء من الصين تم تعبئته واطلق عليه مجازا اللقاح المصري، ولكن المركز القومي للبحوث يعمل منذ فترة كبيرة على عمل لقاحات متعددة واخيرا نجحوا فى تسجيل الملف العملي وحاليا في مرحلة التجربة السريرية وهذا اللقاح مصري من الألف للياء.

وزير النقل السابق: ترحيب الرئيس السيسى بى كرم أخلاق وإنسانية معتادة

علق الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، على ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، به اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات بأسيوط.



نفذ محور دشنا وهتاخد 25%.. مقاول: السيسي هدية من السماء والمكسب مش مهم

كشف المهندس سعيد محمود أحد المقاولين، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات المنفذة لمشروعات في الصعيد، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي اليوم في افتتاح مشروعات قومية بالصعيد.

اكتفاء ذاتي من البنزين..البترول:توصيل الغاز لـ 3 ملايين شقة بالصعيد لخدمة 12 مليون مواطن

قال وزير البترول طارق الملا، إن افتتاح مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر من أهم المشروعات في الصعيد ويعتبر نقلة بترولية كبيرة لأنه سيوفر جميع احتياجات الصعيد من البنزين بمختلف أنواعه سواء بنزين 95 ،92،80، ، لافتا إلي أن مجمع تكرير أسيوط تم إنشاءه عام 1987 وهذا يعتبر إضافة للمجمع .



عمرو أديب: الدولة الآن قضت على الإهمال الذى كان يعاني منه الصعيد|فيديو

أشاد الإعلامي عمرو أديب، باهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، قائلا:"لا يخفى عن أحد أن الصعيد كان يترك مهملاً وأن أهل البندر لا يفكرون إلا فى تطوير البندر فقط ولا يلتفتون للصعيد".