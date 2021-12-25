حياة كريمة .. إنشاء مكتبات لجميع الفئات العمرية بالمحافظات | تفاصيل

قالت ندي خضر مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة ، إن الرئيس السيسي وجه ببناء الإنسان في اطار عمل المشروع القومي حياه كريمة وبالتالي قامت حياه كريمة ووزارة الثقافة بإطلاق مبادرة " المكتبات الثقافية.

وأضافت “خضر” خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى المصرية " ، إن المبادرة تهدف إلي إنشاء 483 مكتبة في جميع المحافظات التي تعمل بها مبادرة حياه كريمة ، مشيرة إلي أن هذه المكاتب متوفر بها كتب إلي جميع الفئات العمرية ، مؤكدة أن هذه المكاتب تحتوي علي مساحات لإقامة فالعليات تثقيفية وتنموية.

وأوضحت ندي خضر ، إن المكتبة تحافظ علي الهوية البصرية للمشروع القومي حياه كريمة وإعطاء طابع ثقافي لكل محافظة وهذه المكاتب بها كتب صوتية للناس اللذين لا يستطيعون الرؤية.