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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تكليف محمد عزت بتسيير أعمال أمين عام الشئون الإسلامية

الدكتور محمد عزت
الدكتور محمد عزت

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، الدكتور محمد عزت بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلفا للدكتور هشام عبد العزيز الذي يشغل رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف . 

من ناحية أخرى أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف أنه تم ضم 52 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد ، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 4106) مساجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف شكري أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

وتنطلق غدًا الأحد دورة متخصصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد للأئمة والواعظات بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية ، لمدة ثلاثة أيام من 26/ 12/ 2021م إلى 28/ 12/ 2021م ، لعدد (50) إمامًا وواعظة ، وذلك بمراعاة جميع ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الفساد ، وفي ضوء التعاون  بين وزارة الأوقاف وهيئة الرقابة الإدارية).

محمد مختار جمعة محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأوقاف هشام عبد العزيز

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