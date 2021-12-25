تكليف محمد عزت بتسيير أعمال أمين عام الشئون الإسلامية

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، الدكتور محمد عزت بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلفا للدكتور هشام عبد العزيز الذي يشغل رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف .

من ناحية أخرى أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف أنه تم ضم 52 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد ، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 4106) مساجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف شكري أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

وتنطلق غدًا الأحد دورة متخصصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد للأئمة والواعظات بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية ، لمدة ثلاثة أيام من 26/ 12/ 2021م إلى 28/ 12/ 2021م ، لعدد (50) إمامًا وواعظة ، وذلك بمراعاة جميع ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الفساد ، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة الرقابة الإدارية).