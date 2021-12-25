الحاج سعيد محمود: شغلنا في آخر 7 سنين يساوي ما عملناه في 30 سنة قبلها | فيديو

قال الحاج سعيد محمود،، رئيس إحدى الشركات الخاصة العاملة في المشروعات الحكومية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح محور سمالوط، اليوم، والذي تم إنجازه في سنتين.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أنجزنا محور سمالوط في المنيا بطول 24 كيلو متر، إضافة إلى 30 عملا صناعيا خلال عامين، بتكلفة 2 مليار جنيه".

وأكد: "نستطيع إنجاز المشروعات التي كلفنا بها الرئيس السيسي، وفقا للظروف التي طالبنا بها".

وأوضح الحاج سعد محمود: "بدأنا في العمل مع الحكومة منذ عام 1983، ولكن كمية المشروعات التي اشتغلنا عليها خلال الـ7 سنوات الماضية، تعادل ما عملنا به منذ 1983.

ح: "أنجزنا توسعة الطريق الدائري على وصلة المنيب خلال سنة و4 أشهر، وأنجزنا كوبري الجلاء في مدة 3 أشهر"، مردفا: "شركتي حصلت على استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه خلال 7 سنوات، والمشروع بيخلص بنستلم غيره والشغل كتير".

