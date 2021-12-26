الاتحاد التونسي يكشف حقيقة رحيل منذر الكبير عن تدريب المنتخب

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، بقاء منذر الكبير مدير المنتخب على دفة القيادة مفندًا الشائعات التي تحدثت عن خلاف ذلك.

ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "تُعلم الجامعة التونسية لكرة القدم، أنه لا صحة للأخبار التي يقع ترويجها والمتعلقة بتغيير الناخب الوطني منذر الكبيّر، الذي يواصل عمله بشكل طبيعي تحضيرا للمشاركة في كأس إفريقيا".

وأضاف: "كما تؤكد الجامعة أن عمل الناخب الوطني مازال محل ثقة المكتب الجامعي، ولا توجد أية نيّة للقيام بتغييره، راجيين من الجميع الابتعاد عن بث الإشاعات أو الإنسياق خلفها .. حظا سعيدا للمنتخب الوطني.. تونس تجمعنا وتوحدنا".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى احتمالية إقالة الكبير من تدريب تونس والتفاوض مع مدربين توانسة وغير توانسة لخلافته.

واحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أُقيمت في قطر.