أمسيات أدبية وعروض موسيقية بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافية برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "التطور الشعري عند محمد فوزي حمزة" ألقاها الناقد الأدبي د. محمد السيد إسماعيل تحدث خلالها أن حمزة ينتمي لشعراء الشعر العمودي ويرى حمزة أن حدوث أي تغيرات داخل إطار هذا الشعر مرفوض لانه خروج عن الأصالة وأضاف مجدي صالح، أن الأغراض الشعرية لديه تدور حول المدائح النبوية والرثاء وشعر المناسبات، ومن أهم مؤلفاته مجموعة من التحقيقات لديوان الشوقيات لأحمد شوقي، فيما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، أمسية بعنوان "في سموات الشعر نحلق" بحضور السادة أعضاء وضيوف النادي، أدارها القاص إبراهيم السمري والذي استهلها بقراءة لقصة قصيرة بعنوان "ساعة على المقهى"، ثم قصيدة "كيد" لنشأت النادي، وقصيدة "مضحوك عليك" لوائل ساليم، وقصيدة "أيام الطفولة" ليسري صبري، أعقبها إلقاء لقصيدة "عذرا يا رسول الله" لأمل عمران، وقصيدة "أيام جميلة" لسمير البحيري، وقصيدة "لا تقرأ التاريخ" لفتحي حلمي، ثم قراءة لقصة قصيرة بعنوان "ولايزال الضحك" لفارس رمضان، وختاما قصيدة "من وحي الكوفيد" للروائي الشاعر حسن حلمي.

كما عقد نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية شعرية، أدارها الشاعر عواد مهنى بحضور عدد من الشعراء والأدباء منهم محمد عباس، محمد عبد العليم، إسراء الديك، محمود البراد، خالد محمد، ايهاب إسماعيل، محمود سعيد، أيمن إسماعيل ، عبد الله محمد، والكاتب الصحفي محمد الحلواني، كما عقد ببيت ثقافة القلج، أمسية أدبية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور السادة أعضاء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "حبيبة" لمعتز الراوي وقصيدة "القط والكلاب" لخالد الطيب أعقبها قصيدة "أوروبا مين" لمحمد بحيري، وختاما قصيدة "باب الحديد" للشاعرة ولاء عدنان، إلى جانب تنظيم ورشة رسم حر للأطفال تدريب الفنان محمد جودة.

كما قدم فريق كورال قصر ثقافة بهتيم، عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني ومنها "هنحب أيامنا، أهو ده اللي صار، علمونا في مدرستنا..." بقيادة الفنان أحمد مجدي، وقدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها، بقيادة المايسترو أحمد يسري عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني، بينما نظمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، بقيادة الفنان عادل فريد، عرض فني جديد لرواد مركز شباب شبين القناطر، بينما استقبل قصر ثقافة الطفل ببنها زيارة ميدانية لطلاب المعهد الأزهري بكفر الجمال للتعرف على الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة، والمشاركة بورشة حكي لقصة "مرجان حارس العسل" وورشة رسم حر والتعرف على الدورات التي ينظمها نادي تكنولوجيا المعلومات.