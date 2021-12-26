بنك ناصر: طفرة غير مسبوقة لمساعدة الفئات الفقيرة في عام 2021..فيديو

قال محمد عشماوي نائب رئيس بنك ناصر والعضو المنتدب، إن بنك ناصر يعمل على تمويل المواطنين والمشروعات التي تقام، مؤكدا أن التمويل عبارة عن جزء من أموال البنك وجزء من أموال الدولة ، لافتا إلى أن المشروعات التي تقام تختلف من محافظة إلى أخرى.

وأضاف محمد عشماوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولي المصرية"، أن الدولة دورها هو صناعة السوق ودورنا هو تلبية رغبات المواطنين لإنشاء مشاريعهم، مؤكدا أن محافظة شمال سيناء تمتاز بصناعة التمور وتربية الأغنام .

وأوضح محمد عشماوي ، إن بنك ناصر لديه مشروع يسمي مستورة ويقرض مبلغ 5 آلاف جنيه للسيدات، مؤكدا أن بنك نصار قام بعمل موجة من النجاحات في مختلف محافظات الجمهورية.