مصطفى شوقي: ممكن أغني مهرجانات بشرط.. ويكشف عن أصعب لحظات حياته

استضاف الإعلامى عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، المطرب مصطفى شوقي وفرقته الموسيقية في سهرة غنائية خاصة، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

مصطفى شوقي عن المهرجانات : ممكن أغنيها بشرط .. فيديو

وكشف "مصطفى شوقي"، عن رأيه في المهرجانات، قائلا: "المهرجانات كويسة وفكرة ولون جديد وخط يسير لوحده".

مصطفى شوقي: نجوميتي تأخرت وحميد الشاعري مدرسة كبيرة |فيديو

وقال "مصطفى شوقي"، إن نجوميته تأخرت، معقبا: "لكن الحمد لله جاءت في هذا التوقيت ومن الممكن لو جاءت بدري لم تكن بهذا الشكل أو يحدث أي شيء آخر".

مصطفى شوقي: نصر محروس بيختار كل شيء وأنا بغني بس | فيديو

وقال "مصطفى شوقي"،: "الأستاذ نصر محروس هو الذي يختار كل شيء، ومصطفى شوقي يغني فقط"، مضيفا: "نتشارك الآراء لكن سهم الأستاذ نصر محروس صائب في الأغاني التي يختارها".

مصطفى شوقي: كنت محظوظ إن في حياتي حميد الشاعري ونصر محروس

وقال "مصطفى شوقي"،: "كنت محظوظ إن في حياتي الكابو حميد الشاعري ونصر محروس"، لافتا: "أنا كنت بغني بطريقة مختلفة غير التي أغني بها حاليا، حتى قدمت أغنية من حميد الشاعري بشكل صعيدي، وغيرت طريقة الغناء حسب توجيهات الأستاذ حميد الشاعري، وتفاجئت أن الأغنية عجبت الجمهور".

مصطفى شوقي: هناك علاقة بين الهندسة الزراعية والغناء.. فيديو

وكشف "مصطفى شوقي"، أنه خريج كلية هندسة زراعية، قائلا: "أنا خريج هندسة زراعية، وهناك علاقة بين الهندسة الزراعية وبين الفن بشكل عام".

مصطفى شوقي يُبدع في غناء "ملطشة القلوب" على الهواء.. فيديو

وأبدع "مصطفى شوقي"، في تقدم أغنية "يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب"، على الهواء.

أمي دعمتني كثيرا.. مصطفى شوقي: أصعب لحظات حياتي وفاة والدي.. فيديو

وقال "مصطفى شوقي"، إن والدتي وأسرتي الأقرب إلي قلبي، معقبا: "والدتي سعيدة جدا بما اقدمه من أغاني ومن اهم الشخصيات التي دعمتني".