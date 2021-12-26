عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بعد تزايد أعداد العمارات المتصدعة.. ضحايا «النصر للإسكان» في أكتوبر يستغيثون برئيس الوزراء

صدى البلد

بعد تزايد أعداد العمارات المتصدعة التي نفذتها شركة النصر للإسكان والتعمير بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر، وتفاقم المخاوف من انهيار العمارات على ساكنيها، تقدم السكان المقيمون بتلك العمارات باستغاثة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطالبون فيها بتشكيل لجنة هندسية مستقلة من أساتذة كليات الهندسة ونقابة المهندسين وبحث إمكانية الاستعانة بخدمات وخبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد تقرير فني محايد لحسم أمر هذه العمارات وتحديد صلاحيتها للسكن من عدمه، وكيفية التعامل مع الموقف المخيف بشكل علمي وهندسي سليم تجنبا لما هو أسوأ.

وأوضح السكان في الاستغاثة المقدمة لرئيس الوزراء، أن التصدعات والشروخ ضربت عمارات جديدة، أحدثها العمارة رقم ٥ بالمجاورة رقم ١٤ في المنطقة المعروفة باسم “واحة الخير” بالتوسعات الشمالية بمدينة أكتوبر. 

وأكدوا أن مئات المواطنين باتوا مهددين بالموت تحت أنقاض العمارات المتصدعة ما لم يتم يتم تدخل عاجل من الدولة لحسم هذا الأمر واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية السليمة تجاه الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والمهندسين والمشرفين الذين تابعوا بناء العمارات حديثة العهد، وكذلك ملاحقة المقاول الذي كلفته الشركة ببناء العمارات وثبت قيامه بمخالفات جسيمة في عملية البناء، أبرزها استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في بناء أساسات وهياكل العمارات، مما أدى إلى ظهور مشاكل خطيرة في العمارات.

وقالوا إن تقريرا صادرا عن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان أثبت وجود مخالفات خطيرة في العمارة رقم ٥، أبرزها نسب أملاح وكلوريدات عالية تتجاوز أكواد البناء المسموح بها.

وأضافوا: “كما رصد التقرير الصادر في نوفمبر الماضي وجود خرسانة يعلوها الصدأ، كما تطرق التقرير إلى بعض الأمور الاخرى الخطيرة برغم أنه لم يتمكن من دخول جميع الوحدات السكنية المغلقة، وكانت تقارير مماثلة أدت إلى هدم عمارة في المنطقة ذاتها والتوصية بهدم ٣ عمارات أخرى ثبت عدم صلاحيتها للسكن لعدم جدوى إصلاحها أو ترميمها”.

وتابعوا: “وعلى الرغم من إثارة أمر هذه العمارات منذ عدة أشهر إعلاميا على صفحات عدد من الصحف والمواقع، إلا أن التحرك الرسمي لم يكن على مستوى الكوارث المنتظرة، مما دفع السكان إلى الاستغاثة برئيس الوزراء بمذكرة شاملة تعرض حقيقة الموقف مدعومة بالصور والفيديوهات وصورة من تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على أمل تحرك الجهات المعنية بالدولة قبل فوات الأوان”.

وطالب سكان العمارة رقم ٥ بمنع الشركة المعنية من تنفيذ أي ترميمات قبل ظهور نتيجة التقرير المحايد حتى لا تقوم بطمس مظاهر الخطر والتجاوزات.

(5)
(5)
(6)
(6)
(7)
(7)
(8)
(8)
(9)
(9)
(10)
(10)
(11)
(11)
(12)
(12)
(13)
(13)
(14)
(14)
(15)
(15)
(16)
(16)
(17)
(17)
(18)
(18)
(19)
(19)
(20)
(20)
(21)
(21)
(22)
(22)
(23)
(23)
(24)
(24)
(25)
(25)
(26)
(26)
(27)
(27)
(28)
(28)
(29)
(29)
(30)
(30)
(31)
(31)
(32)
(32)
(33)
(33)
(34)
(34)
(35)
(35)
(36)
(36)
(37)
(37)
(38)
(38)
(39)
(39)
(40)
(40)
(41)
(41)
(42)
(42)
(43)
(43)
(44)
(44)
(45)
(45)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء نقابة المهندسين الهيئة الهندسية

ترشيحاتنا

بوتين يجدد تحذيره للناتو من مغبة التوسع شرقا قرب روسيا

وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية.. غدا

 بسبب التحقيقات .. تيسلا تتراجع عن خدمة ألعاب الفيديو أثناء القيادة

تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

شاهد لحظة انقطاع براشوت في الهواء وسقوط الركاب في البحر..فيديو

تشيلسي يبحث عن استعادة الثقة أمام أستون فيلا في جولة البوكسينج داي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26-12-2021

أفضل دعاء في الصباح لجلب الرزق .. ردده بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل شروق الشمس

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ