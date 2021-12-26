فرج عامر يقسم على عدم دخول نادي سموحة و بناء نادي سموحةً العلمين .. تفاصيل

اقسم المهندس فرج عامر، رئيس سموحة السكندري السابق ، على بناء نادي سموحةً العلمين ، ونشرتدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر “ قسما باللة العظيم لابني نادي سموحةً العلمين ، ويكون احسن نادي في مصر ، ولا اطمع في اي منصب ولن ادخل نادي سموحة مدي الحياةً، ولكن سوف انفذ ما وعدت بةًواحسنً مما يتوقع اشد المتفائلين ” .

أكد المهندس فرج عامر، رئيس سموحة السكندري السابق، أن النادي في خطر، بعد رحيله وخسارته في الانتخابات الأخيرة.

وكتب عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: "لسه ياما هيشوفوا سموحة بعد فرج عامر فى خطر".

وتابع: “حدث اليوم بالنادى خناقة بين 3 شباب من الاعضاء وبين شاب آخر واستدرجوه الى بوكسات الخيل بالفروسية وقاموا بالاعتداء عليه بقسوة واصابته بجرح كبير فى منطقة البطن طوله عشرة سنتيمتر وقام الشاب المصاب بعمل تقرير طبى ومحضر بقسم سيدى جابر".

واصل: "لم يتخذ مجلس الادارة أى قرار ضد المعتدين ولم يقوم بتحويلهم للشئون القانونية وقالهم اتصرفوا مع بعض وحلوا المشكلة بمعرفتكم ”

وأضاف: “بالذمة ده كلام النادى يتحول لغابة وكده لازم نخاف على ولادنا ومن وجودهم فى النادى”.

وأتم: “ملحوظة قبل ما حد يرد ويقولى وايه دليلك وهدفك ايه وعاوز ايه وبتحارب المجلس وسيبهم يشتغلوا والكلام اللى من النوعية دى يروح يسأل فى الفروسية ويعاين الدماء المسالة على ارض سموحة وهو راجع يغني الأرض لو عطشانة نرويها بدمانا”.