مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأحد 26 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم لعل أبرزها مواجهة الأهلي مع فيوتشر في الدوري المصري بجانب مواجهة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة

فيوتشر X الأهلي – الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X ليستر سيتي – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام X كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد X ساوثهامتون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوريتش سيتي X آرسنال – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

أستون فيلا X تشيلسي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برايتون X برينتفورد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي X الفيصلي – الساعة الثالثة إلا ربع عصرا على قناة الرياضية السعودية

النصر X الحزم – الساعة الخامسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

الاتحاد X الاتفاق – الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية



