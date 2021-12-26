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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 26 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم لعل أبرزها مواجهة الأهلي مع فيوتشر في الدوري المصري بجانب مواجهة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري  والقنوات الناقلة

فيوتشر X الأهلي – الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X ليستر سيتي – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium            

توتنهام X كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد X ساوثهامتون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium            

نوريتش سيتي X آرسنال – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium          

أستون فيلا X تشيلسي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium            

برايتون X برينتفورد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي X الفيصلي – الساعة الثالثة إلا ربع عصرا على قناة الرياضية السعودية    

النصر X الحزم – الساعة الخامسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

الاتحاد X الاتفاق – الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية                 
             
 

 

مباريات الأهلي وفيوتشر مواعيد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة مانشستر سيتي ليستر سيتي الدوري المصري مباراة الأهلي وفيوتشر

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