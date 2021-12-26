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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. انتخابات محسومة في الخماسي الحديث .. شريف العريان رئيسا والفوز لجميع المرشحين بالتزكية

صدى البلد

تقام اليوم الأحد انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للخماسي الحديث للدورة الانتخابية 2021-2024.

وتقدم للترشح على منصب الرئيس المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الحالي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ولم يتقدم أي منافسين وهو الأمر نفسه بالنسبة لباقي المناصب والأعضاء حيث ترشح العدد المطلوب فقط ليقترب كل المرشحين من الفوز بالانتخابات بالتزكية.

وتقدم على منصب الرئاسة المهندس شريف العريان وفي منصب نائب الرئيس حازم أمير الدمهوجي وشادي عبد العزيز أمين الصندوق، وفي العضوية فوق السن كلا من: عوض سامي وعلي عاصم ونهى ماهر مروان والعقيد عماد سامر وعمرو شمس، وفي العضوية تحت السن أنس عبد السلام بشر.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية مناقشة باقي جدول الاعمال والذى سوف يبدا باعتماد فوز المرشحين بالتزكية بالإضافة إلى مناقشة ميزانية العام المنصرم وكذلك موازنة العام الجديد و الخطة المحلية والدولية.

يذكر أنه تضم الجمعية العمومية للاتحاد المصري للخماسي الحديث 7 هيئات هي : نادي طلائع الجيش الرياضي ، نادي الشمس الرياضي ، نادي البنك الأهلى الرياضي ، نادى سبورتنج كاسل الرياضي بالغربية ، نادي الجزيرة الرياضي ، نادي مدينة نصر للطرق والكباري ، نادى المؤسسة العسكرية بالهايكستب.

وكان شريف العريان قد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، وجاء ذلك في الانتخابات التي أقيمت خلاص كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث خلال الفترة من 27 حتى 28 من الشهر الماضي.

خماسي الحديث انتخابات الجمعية العمومية شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث دورة الانتخابية 2021-2024 الجمعية العمومية للاتحاد المصري للخماسي الحديث

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