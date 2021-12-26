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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. أول عملاق على وجه الأرض.. وأشباح ومجانين في مطعم بالسعودية

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى. 

رسومات على التورت والمجات.. طريقة أنطوني صاحب الـ8 سنوات للاحتفال بالكريسماس.. شاهد


بموهبته المتميزة في الرسم أصر أنطوني أمير جرجس، صاحب الـ 8 سنوات، من محافظة القاهرة على الاحتفال بالكريسماس من خلال تزيين التورت وطبع روسماته على المجات إضافة إلى الورق الكانسون.  


الحاجة كريمة 90 سنة أقدم بائعة صحف.. عاصرت الملك فاروق وبتصرف على أولادها |شاهد

من داخل حي السيدة زينب، أحد أقدم أحياء القاهرة الشعبية، وتحديداً بمنطقة سبيل أم عباس، تقطن الحاجة كريمة أقدم بائعة صحف في القاهرة، تواصل رحلة كفاحها رغم بلوغها الـ 90 عاماً بأقدام ثابتة وابتسامة تتحدى بها الصعاب.

 

مواصفات فريدة من نوعها.. شاهد أول عملاق على وجه الأرض.. فيديو وصور


اكتشف مجموعة من علماء الحفريات في جامعة بون الألمانية أول عملاق على وجه الأرض على الأرجح وكان عبارة عن زاحف عملاق يبلغ طول جسمه 56 قدما، ووزنه 40 طنا، جاب محيط ما يعرف الآن بولاية نيفادا منذ حوالي 246 مليون سنة.

 

قبل عام 2022.. مفأجاة سارة تحدث للتوأم الملتصق بالهند.. صور


فرح التوأم الملتصق بالهند بمفاجأة سارة كانت في انتظارهما قبل بداية عام 2020 حيث حصلا على أول وظيفة لهما واصفين إياها بـ «وظيفة الأحلام».

 

ظهور شبح في شارع سكني ببريطانيا يثير الجدل.. ما القصة؟


أثارت مجموعة من الصور الغامضة لما اُعتقد أنه شبح في شارع سكني هادئ فزع كثيرون على مواقع التواصل ببريطانيا.

 

للترفيه على الزبائن.. أشباح ومجانين ووجبات مرعبة في مطعم بالسعودية


في تجربة هي الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية افتتح أول مطعم رعب في منطقة بوليفارد رياض سيتي، في موسم الرياض 2021 كنوع من الترفيه على الزبائن والزوار.

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