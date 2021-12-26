الصحف الإماراتية: تفاصيل اجتماع بن زايد ورئيس حكومة المغرب.. عون: لبنان بحاجة إلى 7 سنوات للخروج من أزمته..الإمارات تندد باستهداف الحوثيين لجازان

نشرت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، عدداً من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على استقبال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش.

محمد بن زايد يستقبل رئيس الحكومة المغربية

وحسب "البيان"، استقبل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

ورحب بن زايد خلال اللقاء برئيس الحكومة المغربية متمنياً له زيارة موفقة وطيب الإقامة في دولة الإمارات .

من جانبه نقل عزيز أخنوش تحيات الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية إلى الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد وتمنياته لهما دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمله الشيخ محمد بن زايد أطيب تحياته إلى الملك محمد السادس معرباً عن تمنياته دوام الرفعة والتطور للمملكة المغربية وشعبها الشقيق في ظل قيادتة الحكيمة.

وبحث بن زايد وأخنوش خلال اللقاء الذي حضره الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة -العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة الاستثمارية والاقتصادية التي تدفع عملية التنمية في البلدين وتعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان الأوضاع في المنطقة العربية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

بتوجيهات بن راشد.. إطلاق بوابة إلكترونية لقانون تنظيم اقتسام الوقت بـ دبي

وحسب "البيان"، في إطار توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنظيم مُزاولة اقتسام الوقت في دبي وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، وسعياً لتأكيد مكانتها كأفضل مدينة للحياة والزيارة في العالم، تم تعزيز آلية عمل قانون اقتسام الوقت عبر إطلاق بوابة إلكترونية:

«‏‏epermits.dtcm.gov.ae/‏‏Timeshare/‏‏Welcome.aspx» تضمن تسهيل إجراءات التسجيل، وإصدار التصاريح اللازمة بكل يسر، بالإضافة إلى توفير الإرشادات والمعلومات الضرورية للعاملين في هذا القطاع وكذلك السياح والمهتمين.

وقامت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتطوير البوابة الإلكترونية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، والتي تسمح للمنشآت العاملة في مجال نظام اقتسام الوقت بالتقدُّم بطلب تسجيل الوحدات المؤهلة ضمن المعايير المحددة، وكذلك الحصول على تصاريح وتراخيص بمزاولة هذا النشاط في الإمارة، وإمكانية تجديدها سنوياً.

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 278.34 مليون حالة

وحسب "الإمارات اليوم"، تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 278.34 مليون حالة ، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى خمسة ملايين و691014 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

فرنسا تسجّل 104 آلاف إصابة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

وحسب "الإمارات اليوم"، تخطّت فرنسا السبت عتبة مئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية للبلاد التي تجري حكومتها الإثنين إعادة تقييم للوضع الوبائي.

وسجّلت فرنسا 104 آلاف و611 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة غير مسبوقة في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة على أراضيها في مارس 2020، وفق أرقام نشرتها السبت مديرية الصحة العامة الفرنسية. وكانت البلاد تخطّت في الرابع من ديسمبر عتبة 50 ألف إصابة بكوفيد-19، لتكون الحصيلة بذلك تضاعفت خلال ثلاثة أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية.

عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من أزمته

وحسب "الخليج"، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده «بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها»، معتبراً أن البلاد وصلت إلى تلك الأزمة بسبب الفساد، فيما شدد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها العام المقبل، لافتاً إلى أن هذه الانتخابات هي «استحقاق دستوري واجب».

وقال عون في مقابلة متلفزة ليلة عيد الميلاد، إن «التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكرياً وعملياً». وأضاف: «وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام. وهذا ما سيفرض تغييراً معيناً»، لكنه اعتبر أن ذلك التغيير بحاجة إلى وقت، قائلاً: «لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها». وأضاف عون أن «ما يعانيه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقاً، وهو مؤتمن على حياة المواطنين».

من جهته، قال الراعي، خلال إلقاء عظة عيد الميلاد، موجهاً كلامه للرئيس عون الذي كان حاضراً: «نؤيد بقوة التزامكم بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري، فعدا أن هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري واجب، هي ضمان لحصول الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهي أيضاً فرصة للتغيير عبر النظام»، حيث إن البرلمان كان قد صوت على إجراء الانتخابات التشريعية في 27 مارس المقبل، لكن عون قال إنه سيوقع مرسوماً لإجرائها في مايو".



ودعا الراعي أيضاً الحكومة إلى الاجتماع، مؤكداً أن «عدم فعل ذلك يشكل سابقة قد تعرقل عمل الحكومات مستقبلاً». وأكد الراعي أنه «يذهب فكرنا إلى إخواننا اللبنانيين الذين يعانون ​الفقر​ والجوع والحرمان من أبسط وسائل الحياة كالغذاء والدواء والتدفئة من البرد القارس، فنطالب المسؤولين في الدولة بالكف عن جريمة تعذيبهم وقهرهم، فيما العمل السياسي يهدف إلى تأمين الخير العام الذي منه خير الجميع، وإنماء البلاد».

وشدد الراعي على أن «وجود حكومة من دون مجلس وزراء ظاهرة غريبة تبيح التفرد بالقرارات الإدارية من دون رعاية الحكومة مجتمعة وموافقتها. إن هناك من يريد أن يجعل الناس تعتاد على غياب السلطات الدستورية وسائر مؤسسات النظام، بغية اختلاق لبنان آخر لا يشبه نفسه ولا بنيه ولا بيئته ولا تاريخه ولا حضارته». وقدم الراعي تعازيه لأسر ضحايا انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في أغسطس العام الماضي.

الإمارات تندد باستهداف الحوثيين لجازان

وحسب "الخليج"، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية محافظة صامطة في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية بمقذوف أسفر عن وقوع قتيلين وعدد من الجرحى المدنيين. وعبّرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها في ضحايا هذا العمل الجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. واعتبرت الوزارة هذا الاستهداف الذي طال محافظة صامطة وأسفر عن ضحايا في الأرواح وتسبب في عدد من الإصابات تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان اليوم الجمعة، فيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين. وقال التحالف إنه يعد لعملية عسكرية «واسعة النطاق» في إطار القانون الدولي والإنساني، موضحاً أنه سيتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.