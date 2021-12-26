أخبار العالم: مصر ضيف منتدى سان بطرسبورج الدولي.. الصين تسجل رقماً قياسياً لإصابات كورونا.. وروسيا تعلن معلومات صادمة عن أوميكرون

نشر موقع صدى لبلد خلال الساعات الماضية، عدداً من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

روسيا تكشف عن معلومات صادمة حول متحور أوميكرون

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير من السلالات السابقة للفيروس.

الصين تسجل قفزة بإصابات فيروس كورونا

سجلت الصين، اليوم الأحد، قفزة جديدة في أعداد إصابات فيروس كورونا بأكثر من 60 حالة إصابة عن اليوم السابق.

يبلغ 79 عاماً..الاشتباه في إصابة رئيس دولة بفيروس كورونا

قال جاربا شيخو كبير المستشارين الإعلامي للرئيس النيجيري، يوم السبت، إنه أثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه في الحجر الصحي.

مقتل 6 أشخاص في هجوم انتحاري على مطعم بالكونغو

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، بعد أن أقدم انتحاري على تفجير نفسه داخل مطعم بمدينة بيني الواقعة بشرق الكونغو.

الرعب يعود من جديد..أوميكرون يرهق فرنسا وأوروبا

عاود فيروس كورونا المستجد ضرباته في دول كثيرة في العالم خاصة أوروبا التي صارت مرتعا للمتحور الجديد أوميكرون، بعد أن أصبحت أعداد المصابين يوميا بعشرات الآلاف، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



التحالف يعلن تدمير مخازن للأسلحة بمعسكر للحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، تدمير مخازن للأسلحة بمعسكر التشريفات التابع لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

أزمة وغضب في كندا بعد الإساءة للمحجبات.. اعرف السبب

تشهد كندا حالة من الغضب بين المسلمين، بعد الإساءة للحجاب والمحجبات في هذا البلد، حيث تفجرت الأزمة بعد إيقاف معلمة عن العمل بسبب راتدائها الحجاب.

الكرملين: مصر ضيف شرف بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي

وحسب الكرملين، ستشارك مصر ضيف شرف في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، في يونيو 2022، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبروج بشكل سنوي.