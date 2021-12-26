النصر يواجه الحزم في الدوري السعودي.. اليوم

يستضيف فريق النصر ضيفه الحزم، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة إلا عشرة دقائق، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وخيم التعادل بنتيجة 2-2 على مواجهة ضمك، وهو ما يأمل النصر في تفاديه أمام الحزم من أجل تضييق الخناق أكثر على فرق الصدارة.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة.

ويدخل لاعبي النصر لقاء الحزم بمعنويات عالية بعد الفوز على المنافس التقليدي الهلال بثنائية نظيفة في لقاء الديربي ضمن الجولة 13 الذي اتبعه بانتصار على الاتفاق 1-0 منحه بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

في المقابل، يتطلع الحزم متذيل الترتيب برصيد 11 نقطة إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات السبع الأخيرة، وتحديدًا منذ فوزه على الفتح بهدف نظيف في الجولة السادسة.