عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر يواجه الحزم في الدوري السعودي.. اليوم

النصر السعودي
النصر السعودي

يستضيف فريق النصر ضيفه الحزم، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة إلا عشرة دقائق، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وخيم التعادل بنتيجة 2-2 على مواجهة ضمك، وهو ما يأمل النصر في تفاديه أمام الحزم من أجل تضييق الخناق أكثر على فرق الصدارة.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة.

ويدخل لاعبي النصر لقاء الحزم بمعنويات عالية بعد الفوز على المنافس التقليدي الهلال بثنائية نظيفة في لقاء الديربي ضمن الجولة 13 الذي اتبعه بانتصار على الاتفاق 1-0 منحه بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

في المقابل، يتطلع الحزم متذيل الترتيب برصيد 11 نقطة إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات السبع الأخيرة، وتحديدًا منذ فوزه على الفتح بهدف نظيف في الجولة السادسة.

 

النصر ملعب مرسول بارك دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي الحزم

ترشيحاتنا

تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للتخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء ..4 ملايين طن ناتج المخلفات سنويا.. ونصف مليار جنيه للمعدات اللازمة

الدوري المصري .. الأهلي "السوبر" يستهدف استعادة الصدارة أمام فيوتشر

مانشستر سيتي يطمح في حسم لقب بطل الشتاء أمام ليستر بجولة البوكسينج داي

وزير الرى:نعمل على استرداد الشواطئ المفقودة بفعل النحر لزيادة الدخل السياحي

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

بسبب أوميكرون.. إلغاء 6300 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26-12-2021

الحكم في دعوى الخطيب ضد رئيس الزمالك .. اليوم

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

أطلقوا النار على الرادار.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 3 من مواطنيها

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ