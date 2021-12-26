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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. تعرف على طقس السلطنة اليوم

عمان
عمان

أفادت الأرصاد الجوية العمانية بأن حالة الطقس اليوم صحو بوجه عام على محافظات سلطنة عُمان مع تدفق السحب العالية والمتوسطة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات شمال وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.

وقالت الأرصاد العمانية إن درجات الحرارة في ولاية السيب 29 / 21 وفي ولاية صلالة 26 /20، وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 34 درجة في ولاية الرستاق وأدناها 10 درجات في سيق بالجبل الأخضر.

وكان قد ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.56% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020م، كما ارتفع المعدل بنسبة 0.12% مقارنة بشهر أكتوبر 2021 وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

أرجع تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية، ارتفاع مؤشر الأسعار في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020م إلى ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 11.04% ، ومجموعة التعليم بنسبة 5.1%، ومجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة بنسبة 3.18%، ومجموعة التبغ بنسبة 2.98%، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.76% ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.64%.

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