باحث: الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على النمو الاقتصادي في ذروة وباء كورونا

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إنه قبل جائحة كورونا كان معدل النمو قبل عام 2014، وصل لـ 2.2%، وعام 2019 وصل معدل النمو5.6% .

وأضاف الباحث الاقتصادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أنه بعد تعرض مصر للجائحة كان من المفترض أن يحدث انكماش أو تراجع شديد فى الاقتصاد، وإنما لم يحدث ذلك واستمرينا فى معدلات نمو ولكن ببطئ.

وأشار الباحث الاقتصادى، إلى أننا استمرينا فى مقاومة معدلات البطالة بحوالى 15% قبل جائحة كورونا، ومعدلات الفقر وصلت إلى 30% بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة.

وتابع الباحث الاقتصادي، أن الدولة المصرية استطاعت أن تواجه الحالة الصحية والاقتصادية معاً، ومحاولة الحفاظ على عدم تفشى الوباء والتشييد والبناء، وبالتالي الاستمرار فى الدمج بين الأثنين .

