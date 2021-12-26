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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد..قرويون يفرون إلى تايلاند هربا من مواجهات مسلحة في ميانمار

صدى البلد

قدمت فضائية “يورونيوز” لقطات من فرار بعض القرويون  إلى تايلاند هربا من مواجهات مسلحة في ميانمار.

فر قرويون من ميانمار عبر الحدود مع تايلاند، عندما اندلع قتال بين القوات الحكومية ومجموعة كارن العرقية. وانتاب القرويين ذعر وهم ييعبرون نهر مويي، وسط تردد صدى إطلاق النار وقذائف الهاون.

وقد  شوهدت مروحية للقوات الحكومية وهي تحلق في سماء بلدة لاي كاي كاو الواقعة تحت سيطرة مقاتلي كارن، الساعين إلى مزيد من الاستقلال عن الحكومة المركزية. 

وقد اشتد القتال منذ شهر فبراير، عندما استولى الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة، وقدم المقاتلون الملاذ الآمن لخصوم العسكر. وعادة ما تسمح السلطات التايلندية للقرويين بالبقاء بضعة أيام، إلى حين تحسن الوضع فيعودون إلى ميانمار.
 

تايلند ميانمار السلطات التايلندية اخبار التوك شو

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