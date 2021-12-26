كاتب صحفي: الرئيس السيسي حول شعارات تطوير الصعيد إلى واقع ملموس|فيديو

قال الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، إن من إنجازات الرئيس السيسي أنه بدأ يحول شعارات تطوير الجنوب “الصعيد” إلى واقع، وضُخت مليارات الجنيهات في الصعيد وفي الجنوب بشكل عام.

وأضاف بشير عبد الفتاح خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المٌذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك طفرة حضارية في الصعيد، سواء من خلال المجمعات الصناعية ، أو تقنين للمصانع الموجودة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والكباري، والطرق، حتى توصلنا إلى القرية النموذجية وتخطيناها أيضاً وأصبحت القرية فوق النموذجية.

وأوضح الكاتب الصحفي أن القرية النموذجية هي القرية التي يوجد بها مدرسة ومستشفى وملعب كورة، أما القرية الفوق نموذجية هي القرية التي يوجد بها بجانب هذه المنشآت، مركز تكنولوجي، سجل مدني، مكتب بريد، وغيرها من الخدمات، معقباً: "انتقلنا إلى الريف المتطور للغاية".

وتابع بشير عبد الفتاح أن اليوم أصبح الريف المصري يقترب من الريف الأوروبي، معقباً: "أي أصبح لا يوجد فرق كبير بين الريف والمدينة، واقترب الريف من المدينة في توفير كافة الخدمات".

ونوه الكاتب الصحفي أن هذا يساعد على تقليل الهجرة من الريف إلى المدينة، وتقليل الضغوط على المدينة من قِبل الريف.