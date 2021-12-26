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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معجزات مكناش نحلم بيها.. الحاج "حمام" يرصد مشروعات الدولة بقرية "المراشدة".. فيديو

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الحاج " حمام "

قال الحاج حمام علي عمر ، ابن قرية المراشدة ، تعليقا على افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصعيد مصر و قرية “  المراشدة "  بالتحديد  ، إن القرية يغمرها السعادة الشديدة وصعيد مصر بأكمله ، معقبا :" الرئيس زارنا من أربع سنوات وعرضنا عليه مشاكلنا وخلال الفترة دي حصلت المعجزات ولم نكن نتوقع أبدا أن تتم هذه الطفرة والمشروعات ولم تكن في مخيلتنا أن تتم مثل هذه المشروعات في قريتنا " .

 

وأضاف الحاج حمام علي عمر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفتتح بالأمس أول قرية ثقافية في صعيد مصر بقرية المراشدة ، وهو دليل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يهتم بالحجر مثل ما قال بل إنه يولي اهتماما بالإنسان.

 

وأردف الحاج " حمام " : أحنا الحمد لله أصبح لدينا الكثير من المشروعات لا يكفيني ساعة للحديث عنها ، وقريبا الرئيس هيفتتح مدينة " غرب قنا " وهي حاجة روعة ومن أجمل المشروعات .

 

ولفت الحاج " حمام " أن مبادرة " حياة كريمة " ساهمت في حل مشكلات السكن بقنا ، وساهموا أيضا في تعريش وتسقيف المنازل ، ورفع كفاءات المنشآت ، معلقا : "عندنا غاز طبيعي في بيوتنا دلوقتي ونت ومشروعات تانية لا حصر لها والقرية بقت نموذجية " .

ونوه أن قرية " المراشدة " بعد ما شهدته من مشروعات قومية أصبحت نموذجا للقرية المصرية ، مضيفا :" الناس مبسوطة جدا " . 

الحاج حمام و قرية “ المراشدة صعيد مصر توك شو الرئيس السيسي

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