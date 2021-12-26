عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشاعر أحمد كيمو يطرح ديوان «فن هادف» فى حب الوطن بمعرض القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدر حديثا ديوان "فن هادف" للشاعر أحمد كيمو، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

الديوان يضم مجموعة من القصائد المتنوعة ما بين الرومانسية والحزن، والألم على فقدان الأحبة، فضلا عن قصائد تدعو للانتماء، والأمانة.

الديوان يعد العمل الأول للشاعر، للمشاركة به في المعرض، مع كبار الشعراء والكتاب والمبدعين من مصر الوطن العربي.

معرض القاهرة الدولي يشارك فيه العديد من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.

ديوان فن هادف للشاعر أحمد كيمو معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس مجموعة من القصائد المتنوعة

ترشيحاتنا

ننشر جداول مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا هذا الأسبوع

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

هل يجوز المسح على الشراب الرقيق عند الوضوء؟.. مستشار المفتي يجيب

1129 مشروعا ..التنمية المحلية تكشف جهودها لتوفير فرص عمل

"صوتك مسموع"..شعراوي : الاستجابة لـ 76,4% من شكاوى قرى "حياة كريمة"

حصاد وكيل الأزهر في 2021.. جهود علمية ودعوية لتطوير التعليم ونشر التوعية المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26-12-2021

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

أفضل دعاء في الصباح لجلب الرزق .. ردده بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل شروق الشمس

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ