الشاعر أحمد كيمو يطرح ديوان «فن هادف» فى حب الوطن بمعرض القاهرة

صدر حديثا ديوان "فن هادف" للشاعر أحمد كيمو، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

الديوان يضم مجموعة من القصائد المتنوعة ما بين الرومانسية والحزن، والألم على فقدان الأحبة، فضلا عن قصائد تدعو للانتماء، والأمانة.

الديوان يعد العمل الأول للشاعر، للمشاركة به في المعرض، مع كبار الشعراء والكتاب والمبدعين من مصر الوطن العربي.

معرض القاهرة الدولي يشارك فيه العديد من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.