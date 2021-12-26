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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يبحث عن استعادة الثقة أمام أستون فيلا في جولة البوكسينج داي

تشيلسي ضد أستون فيلا
تشيلسي ضد أستون فيلا

يحل تشيلسي ضيفا ثقيلا على أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري محمود حسن “تريزيجيه”، اليوم، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات جولة "البوكسينج داي" أو “عطلة يوم الصناديق”، بالأسبوع رقم 19 من الدوري الإنجليزي.

 

وتعد جولة "البوكسينج داي"، أو عطلة "يوم الصناديق"، جولة لتقليدية واحتفالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تشهد دائما تكدسا للمباريات خلال فترة عيد الميلاد.

ويُقال إن تسمية "بوكسينج داي" ترجع للعصور الوسطى، حين كان يمنح النبلاء صناديق للخدم، كمكافأة على عملهم طيلة العام.

 

وستختبر هذه الجولة حالة تشيلسي، الذي حقق فوزا واحدا في آخر 4 مباريات، وتعادل في آخر مواجهتين، وهو ما يدق ناقوس الخطر، بعدما سيطر فريق المدرب توماس توخيل على الثلث الأول من المسابقة.

وسيستقبل تشيلسي ضيفه أستون فيلا الطامح لاستعادة تأثير المدرب، ستيفن جيرارد.

ويبتعد البلوز (38 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول (41 نقطة)، ثاني الترتيب، وست نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي (44 نقطة)، لذا لا يوجد هامش للخطأ.

تشيلسي أستون فيلا تريزيجيه البوكسينج داي الدوري الإنجليزي

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