عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عاملة النواب تناقش طلب النائبة ميرفت عازر بشأن تعيين أوائل الخريجين وحمَلة الماجستير والدكتوراه

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد ، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة المهندسة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية دفعات 2014 حتى 2021.

 

كما تناقش اللجنة في اجتماعها، اليوم، 16 طلب إحاطة آخرون مقدمة من النواب في ذات الشأن، بعضها يتعلق بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، والبعض الأخر يتعلق بمعرفة أسباب توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية، وعن إيقاف إجراءات تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين بالجامعات المصرية الذين حصلوا عليها منذ 2015.

 

وضمت قائمة طلبات الإحاطة كل من النواب الأتي ذكرهم: ميرفت عاز نصر الله، باسم حجازي، نبيل عسكر، علاء خير الله ، محمد عزت، ضياء الدين داوود ، محمد سعد الصمودي، هاني مصطفى خضر، هناء فاروق، على أحمد على، ثروت سويلم، حاتم أحمد عبدالعزيز، محمود نجيب مشعل، الحسيني عيسى، هناء سرور، كريم طلعت السادات، رحاب موسى.

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلب الإحاطة تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية النواب تعيين حملة الماجستير

ترشيحاتنا

لن يشارك مع موسيماني.. شوبير يعلن قرب رحيل كهربا لنادٍ عربي| تفاصيل

بوتين يجدد تحذيره للناتو من مغبة التوسع شرقا قرب روسيا

وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية.. غدا

 بسبب التحقيقات .. تيسلا تتراجع عن خدمة ألعاب الفيديو أثناء القيادة

تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر هاتف إنفينيكس Infinix Zero 5G

شاهد لحظة انقطاع براشوت في الهواء وسقوط الركاب في البحر..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26-12-2021

أفضل دعاء في الصباح لجلب الرزق .. ردده بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل شروق الشمس

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ