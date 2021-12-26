عاملة النواب تناقش طلب النائبة ميرفت عازر بشأن تعيين أوائل الخريجين وحمَلة الماجستير والدكتوراه

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد ، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة المهندسة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية دفعات 2014 حتى 2021.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها، اليوم، 16 طلب إحاطة آخرون مقدمة من النواب في ذات الشأن، بعضها يتعلق بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، والبعض الأخر يتعلق بمعرفة أسباب توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية، وعن إيقاف إجراءات تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين بالجامعات المصرية الذين حصلوا عليها منذ 2015.

وضمت قائمة طلبات الإحاطة كل من النواب الأتي ذكرهم: ميرفت عاز نصر الله، باسم حجازي، نبيل عسكر، علاء خير الله ، محمد عزت، ضياء الدين داوود ، محمد سعد الصمودي، هاني مصطفى خضر، هناء فاروق، على أحمد على، ثروت سويلم، حاتم أحمد عبدالعزيز، محمود نجيب مشعل، الحسيني عيسى، هناء سرور، كريم طلعت السادات، رحاب موسى.