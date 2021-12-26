يستهدف الشباب من 15 إلى 35 عاما.. تعرف على تفاصيل مشروع مودة

تحدث رندة فارس، مديرة مشروع مودة بوزارة التضامن، عن مشروع "مودة"، قائلة: إن الموضوع يعمل على تدعيم الشباب المقبل على الزواج، مسترسلة: المشروع يستهدف الشباب من سن 15 وحتى الـ 35 عام.



وأضافت “زندة فارس” خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”أن المشروع يعمل على تدعيم الشباب بكافة المعارف الممكنة التي تساعده في بناء حياة أسرية ناجحة، متابعة: المشروع يتم تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت أن المشروع تم إنشاءه بعد وصول نسب الطلاق إلى 211 ألف حالة طلاق في عام 2014، ولذلك قررت القيادة السياسية تفعيل وإنشاء مشروع "مودة" لحل مشاكل الشباب وتأهيل القادرين على الزواج.



ولفتت إلى إن 38 % من حالات الطلاق عام 2014 كانت لـ زيجات لم تستمر لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن المشروع يقدم محتوي علمي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.



