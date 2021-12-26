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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تتلقى التهانئ من رئيس البرلمان والأعضاء.. نائبة تحصل على درجة الدكتوراة في التربية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائبة أمل زكريا، عضو المجلس عن البحيرة، بعد حصولها على درجة الدكتوراة، بعنوان القيم التمسكية لنقل المعرفة وتوطينها لدى طلاب الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول.  

من جانبها توجهت النائبة بالشكر لرئيس المجلس على التهنئة، قائلة: هذه التهنئة وسام على صدري، مقدمة التحية لكل من شارك في مناقشة رسالة الدكتوراه وفي مقدمتهم المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978  فى شأن  إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يتعلق بحرية التعبير والإبداع.‏

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب درجة الدكتوراه الجامعات المصرية الجلسة العامة لمجلس النواب

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