تتلقى التهانئ من رئيس البرلمان والأعضاء.. نائبة تحصل على درجة الدكتوراة في التربية

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائبة أمل زكريا، عضو المجلس عن البحيرة، بعد حصولها على درجة الدكتوراة، بعنوان القيم التمسكية لنقل المعرفة وتوطينها لدى طلاب الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول.

من جانبها توجهت النائبة بالشكر لرئيس المجلس على التهنئة، قائلة: هذه التهنئة وسام على صدري، مقدمة التحية لكل من شارك في مناقشة رسالة الدكتوراه وفي مقدمتهم المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يتعلق بحرية التعبير والإبداع.‏