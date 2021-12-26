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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زراعة مليون و350 ألف نخلة.. إنجازات المرحلة الأولى في "توشكى" على مساحة 21 ألف فدان| فيديو

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة

قال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، إنه تم الانتهاء من استصلاح وزراعة المرحلة الأولى من مشروع " توشكى "  ، بالإضافة لزراعة مليون و350 ألف نخلة على مساحة 21 ألف فدان ومن المخطط زراعة 2. 3 مليون نخلة على مساحة 37 ألف فدان من أجود أنواع التمور .

وأضاف  اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات قومية بـ " توشكى " ، أنه حفاظا على المقنن المائي للمشروع فإنه تم الاعتماد على أنظمة الري المحورية الحديثة كوسيلة رئيسية للري ، بـ 1103 جهاز ري محوري وجاري تركيب 1276 جهاز ري محوري جديد .

وأكد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أنه تم التخطيط لبعض مشروعات الصناعات الغذائية القائمة على الإنتاج الزراعي ، مثل مصنع الأخشاب ، ومصنع تعبئة التمور ، ومصنع لمنتجات السكر .

وتابع : نعاهد الله وسيادتكم على أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لن يألوا بجهدا وفكرا في المساهمة مع كافة اجهزة الدولة في خدمة الوطن ، بعون الله ودعم من الدولة .

ويعتبر مشروع توشكي مستقبل للشباب للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع الذى يقع جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشاؤه بهدف خلق وادى جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل.
 

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات توك شو السيسي توشكى

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