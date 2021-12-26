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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنمية الصعيد وتقنين أوضاع المصانع.. المصريون للرئيس السيسي: ربنا يباركلك دايماً شايف مصلحة البلد|فيديو

صدى البلد

بعد اهتمام الدولة والرئيس السيسي في تنمية الصعيد وتوجيه الرئيس لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وتوفير أماكن لهم في المجمعات الصناعية بالمحافظات بدلاً من مطاردتهم قانونياً، رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول تلك المبادرات.

قال" محمد أحمد" إن نظرة الرئيس السيسي الصعيد نظرة ثاقبة في وقتها بسبب ما تعاني منه هذه القرى وإن اختياره لتقنين الورش هو لصالح الصناعية.

ونوه "بدر فؤاد" عن أن مشاريع الرئيس السيسي كلها تصب في مصلحة الدولة والمواطن أولاً فهي مدروسة بشكل جيد حتي وإن لم تظهر نتائجها في تلك الفترة لكنها ستفيد أبناءنا.


وأشار مصطفي السباعي إلى أنها فرصة الصنايعية حتي تعمل تحت رعاية الدولة، كما أن تقنين الورش ونقلها في حد ذاته فرصة لتوسيع القاهرة الكبرى.

واختتم "مراد خالد" بأن الدولة في تلك الفترة في حالة ازدهار تام بين دول العالم ، مضيفا "ربنا يخليلنا السيسي عينه علي البلد دائما".

 

الرئيس السيسي

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تنمية الصعيد وتقنين أوضاع المصانع.. المصريون للرئيس السيسي: ربنا يباركلك دايماً شايف مصلحة البلد|فيديو

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