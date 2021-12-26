القوى العاملة: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات مصري بجدة

القوى العاملة:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات المواطن المصري "علي.س.ع.أ" سائق نقل جماعي كان يعمل لدي إحدي شركات النقل بمكة المكرمة، وبلغت 10 آلاف ريال سعودي ، أي ما يعادل 41 ألفا و800 جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات السائق المذكور لدى صاحب العمل بإحدي شركات النقل بمكة المكرمة وديا، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود وديا مع شركة النقل الجماعي بمكة المكرمة وتم الحصول على مستحقات المواطن المصري "علي.س.ع.أ" سائق نقل جماعي الذي كان يعمل لدي إحدي شركات النقل بمكة المكرمة، وبلغت 10 ألاف ريال سعودي ، أي ما يعادل 41 ألفا و800 جنيه مصري تقريبا.

كما تم اصدار تاشيرة خروج نهائى عن طريق مكتب العمل نظرا لانتهاء إقامة المواطن بمساعدة مكتب التمثيل العمالي بجدة، وقد تحمل المواطن قيمة تذكرة السفر بعد أن تراجعت الشركة عن دفع ثمنها بعد صدور التأشيرة.