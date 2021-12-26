بشأن زراعة أراض جديدة في توشكى.. تكليف من السيسي لـ 3 وزارات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدخول مزيد من الأراضي الزراعية للإنتاج في مشروع توشكى، قائلا: “إحنا بنشتغل سواء الناس شافتنا ولا لأ”.

ووجه الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بـ توشكى، وزارات الزراعة والري والكهرباء،بإجراء ما يلزم من دراسات لزراعة 150 ألف فدان بجانب 250 ألف فدان جاري العمل عليها”.

مشروع توشكى

وتابع: “كل ما نقدر هندخل أرضي زراعية بنحل مشكلة.. هتحرمني من 150 ألف فدان قمح يعني نص مليون طن تقريبا”.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي توشكي الخير، والذى يستهدف استصلاح مليون فدان و يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور.