إفريقيا تنتصر.. رد حاسم من الفيفا على قرار رفض ضم المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على قرار منتدى الدوريات العالمية برفضه انضمام اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدوريات الأوروبية إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في أمم إفريقيا، قبل 3 يناير المقبل.

كان منتدى الدوريات العالمية، أرسل «مؤخرا» خطابين إلى الفيفا والكاف، يبلغهما برفضه انضمام اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدوريات الأوروبية إلى إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في أمم إفريقيا، قبل 3 يناير المقبل، مشيرا إلى أن أي عقوبة سيتم توقيعها على الأندية الأوروبية، بسبب تأخر انضمام إلى اللاعبين إلى منتخبات بلادهم لخوض أمم إفريقيا، ستعتبر باطلة.

وأوضح الفيفا في خطاب رسمي لمنتدى الدوريات العالمية، أن من حق المنتخبات الإفريقية ضم لاعبيها المحترفين في أوروبا، بداية من غدا الاثنين “27 ديسمبر” وفقا للوائح.

وتمنح لوائح الفيفا، المنتخبات الإفريقية حق ضم اللاعبين المحترفين للمشاركة في أمم إفريقيا قبل 13 يوما من انطلاق البطولة.

ومن المقرر تحتضن الكاميرون النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير القادم حتى 6 فبراير.

موتسيبي بعد اجتماعه برئيس الكاميرون: أمم أفريقيا في موعدها:





يذكر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أكد “مؤخرا” إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها



وقال موتسيبي في تصريحات لوسائل الإعلام الكاميرونية:" كان لي لقاء مثمر للغاية مع رئيس الكاميرون، الأهم هو التزامه، خلال اجتماع الأمس ، كنت قلقًا قليلاً ، بالأمس تحدثنا عن البنية التحتية والمرافق.. لقد تم القيام بعمل جيد للغاية لضمان أننا سنستضيف كأس إفريقيا للأمم العام المقبل في الكاميرون مما سيجعل الشعب الكاميروني يشعر بالفخر ، وكذلك الشعب الأفريقي ككل."

وأضاف:"كان هدف اليوم هو التركيز بشكل أكبر على متحور أوميكرون، لأنه يمثل تحديًا عالميًا كبيرًا ، انظروا إلى ما حدث للتو خلال كأس العرب في قطر.. كان هناك آلاف المتفرجين في المدرجات. كما أنني ذهبت إلى ويمبلي لمشاهدة نهائي يورو 2020."

وأردف:" نريد أن يتطور لاعبونا الأفارقة في أوروبا ، وأن ينجحوا وأن يلعبوا في جميع أنحاء العالم، لكننا نريد أيضًا بناء كرة القدم الأفريقية بحيث تصبح مركزًا للتميز العالمي، لذلك سوف نتعامل مع جميع الأندية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نسترشد بقواعد الفيفا التي تمنع الأندية من الاحتفاظ بلاعب تم استدعاؤه للمنتخب الوطني لمسابقة رسمية، هذا مهم للغاية لأننا لا نستطيع دائمًا السماح لأفريقيا بالذهاب في آخر المطاف."