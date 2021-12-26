عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يقاطع حديث رئيس الهيئة الهندسية: "مينفعش نقول المشروع هيخلص في أكتوبر".. شاهد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي حديث اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال عرضه لأحد المشروعات الصناعية وإعلانه بالانتهاء منها في أكتوبر عام 2022 ، قائلا: "مينفعش نقول المشروعات هتخلص في أكتوبر لازم نقول قبل كده عشان ندي فرصة لنفسنا وبالتوازي كل الأراضي التي بيتم تسويتها أو المنشآت الأخرى اللي بتتعمل مسؤولة قدامي والهيئة الهندسية على رأس الموضوع".

 

وأضاف اللواء إيهاب الفأر،  خلال كلمته فى المشروع القومى “توشكى الخير"،  أن “الموضوع ماشى بضغط ولكننا نمتلك آمالا كبيرة فى تقليل الوقت، لأن معدلات العمل تسير بشكل جيد”.

 

وأشار الرئيس السيسى إلى أن المياه كانت مياه صرف زراعى يتم تجميعها ثم تعود إلى محطة الحمام، وبها ملوحة عالية، لكن نحن نقوم بعمل معالجة ومن ثم الاطمئنان بأنها تصلح للزراعة وخالية من أى شوائب.

 

وأكد الرئيس السيسي، أن" لما حد يشوفنا بنتكلم على حجم الأراضى اللى بنحلم بيها.. هيقول هتجيبوا المياه لها منين، ونحن لن نتجاوز الحصة بتاعتنا من المياه ومتكلمناش أن أراضينا تحتاج مياه أكثر من حقنا، وحتى مياه الصرف الصحى نعملها معالجة ثلاثية متطورة حتى لا تضر للبيئة".
 

السيسي الرئيس السيسي توشكى الهيئة الهندسية

ترشيحاتنا

لف وأرجع تاني.. نجوم اعتزلوا الفن وعادوا مرة آخرى| فيديو

الكرملين يكشف عن تحول في العلاقة بين بايدن وبوتين.. تفاصيل

بزيادة 10 آلاف جنيه.. تعرف على سعر رينو داستر 2022

متحف الحضارة يستعد لاستقبال أضخم حدث فني تشكيلي عالمي .. يناير المقبل|صور

السيسي عن مشروع توشكى: معملناش غير اللي خطط له الدكتور الجنزوري

أفضل تطبيقات أندرويد المجانية والمدفوعة لعام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

وزير التعليم تعليقا على عقد اختبار عشوائي لـ رابعة ابتدائي: أخبار غير دقيقة

بسبب حائط صخري| لماذا فشل توشكى لمدة 20 عاما؟

ماحدش يقول جبتها منين؟.. السيسي يكشف مصدر المياه المستخدمة في "توشكى"| فيديو

إفريقيا تنتصر.. رد حاسم من الفيفا على قرار رفض ضم المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

أفضل دعاء في الصباح لجلب الرزق .. ردده بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل شروق الشمس

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 آلاف وردة.. رجل يصنع أضخم تمثال لـ بابا نويل من الرمال|صور

بعد استقالته من هايبر.. موظف يفجر مستودعا للألعاب النارية في روسيا

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ