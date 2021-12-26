الرئيس السيسي يقاطع حديث رئيس الهيئة الهندسية: "مينفعش نقول المشروع هيخلص في أكتوبر".. شاهد

استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي حديث اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال عرضه لأحد المشروعات الصناعية وإعلانه بالانتهاء منها في أكتوبر عام 2022 ، قائلا: "مينفعش نقول المشروعات هتخلص في أكتوبر لازم نقول قبل كده عشان ندي فرصة لنفسنا وبالتوازي كل الأراضي التي بيتم تسويتها أو المنشآت الأخرى اللي بتتعمل مسؤولة قدامي والهيئة الهندسية على رأس الموضوع".

وأضاف اللواء إيهاب الفأر، خلال كلمته فى المشروع القومى “توشكى الخير"، أن “الموضوع ماشى بضغط ولكننا نمتلك آمالا كبيرة فى تقليل الوقت، لأن معدلات العمل تسير بشكل جيد”.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن المياه كانت مياه صرف زراعى يتم تجميعها ثم تعود إلى محطة الحمام، وبها ملوحة عالية، لكن نحن نقوم بعمل معالجة ومن ثم الاطمئنان بأنها تصلح للزراعة وخالية من أى شوائب.

وأكد الرئيس السيسي، أن" لما حد يشوفنا بنتكلم على حجم الأراضى اللى بنحلم بيها.. هيقول هتجيبوا المياه لها منين، ونحن لن نتجاوز الحصة بتاعتنا من المياه ومتكلمناش أن أراضينا تحتاج مياه أكثر من حقنا، وحتى مياه الصرف الصحى نعملها معالجة ثلاثية متطورة حتى لا تضر للبيئة".

