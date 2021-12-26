أنجولا تستقبل 800 ألف جرعة لقاح فايزر مقدمة من الولايات المتحدة

استقبلت أنجولا شحنة تتألف من 801 ألف و425 جرعة من لقاح فايزر تبرعت بها الولايات المتحدة للمساهمة في جهود مكافحة جائحة "كوفيد-19" في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء أنجولا برس الأنجولية، اليوم الأحد، أنه بهذا الشحنة يرتفع إجمالي تبرعات الولايات المتحدة إلى أنجولا إلى أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح.

وأكد وزير الدولة الأنجولي للصحة العامة، فرانكو موفيندا، خلال استقبال الشحنة الأخيرة، أن الدولة لديها في الوقت الحالي مخزون يصل إلى حوالي 26 مليون جرعة من جميع أنواع اللقاحات المصادق عليها من جانب منظمة الصحة العالمية.

وقال موفيندا، إن التحدي القادم لوزارة الصحة الأنجولية يتمثل في تطعيم أكثر من سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد بالجرعة الثانية، من خلال فرق متنقلة والوحدات الصحية ومراكز التطعيم عالية الأداء، في جميع البلديات.