تألق فى الكالتشيو.. زالاتان إبراهيموفيتش يصل للهدف رقم 300

واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان الإيطالي، التألق وتحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإيطالي.

ويلتقى يوم ٦ يناير المقبل فريق ميلان الإيطالي نظيره روما في إطار منافسات دوري الكالتشيو.

ووصل النجم السويدي إلى هدفه السابع في الدوري هذا الموسم، رغم تخطيه الأربعين عامًا الذى سجله فى شباك فريق اودينيزي بدورى الكالتشيو الايطالي.

وهدف إبراهيموفيتش فى شباك اودينيزي، لم يكن مجرد إنقاذ لحظوظ ميلان في المنافسة على اللقب، بل منح السويدي المخضرم رقمًا قياسيًا آخر في مسيرته الكروية.

ولا يتفوق على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 483 هدفًا، والأرحنتيني ليونيل ميسي الثاني في الترتيب بإجمالي 475 هدفًا.

هدف إبراهيموفيتش في مرمى أودينيزي جعله يصل إلى 300 هدف في البطولات الأوروبية الكبرى.

ومنذ عام 2000 حتى اليوم، فإن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هو ثالث لاعب يصل إلى تسجيل 300 هدفا.



ويحتل فريق ميلان الإيطالي، المركز الثاني برصيد ٤٢ نقطة فى ترتيب جدول دورى الكالتشيو خلف نظيره اي سي ميلان متصدر المسابقة المحلية برصيد ٤٦ نقطة.

وسقط فريق ميلان، في فخ الخسارة صفر - 1 أمام ضيفه نابولي خلال المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين نابولي، بالفضل في هذا الفوز للاعبه إليف إلماس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.