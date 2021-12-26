الأعلى للجامعات : إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ

قرر المجلس الأعلى للجامعات إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، تعمل بإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، ويقوم عملها على التنسيق والتعاون مع كافة الكليات والمعاهد التي تنتمي للجامعة، على أن يقدم التصور التنفيذى الكامل لعمل هذه الوحدات المجلس القادم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ، والخاصة بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة.



وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأحد، بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

قدم المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه، الشُكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ، يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2021، وتأكيده على دعم الدولة الكامل لمنظومة التعليم الجامعي المُتميز والمُتطور، باعتباره قاطرة التقدم لتحقيق مُستقبل أفضل، وتأكيده أيضا على دور الجامعات المصرية في تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المُنافسة في سوق العمل، ومُساهمة الجامعات الإيجابية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة، وكان لتقدير رئيس الجمهورية الدور الإيجابي الذي تقوم به الجامعات المصرية، أطيب الأثر في نفوس أعضاء هيئة التدريس، وزيادة إصرارهم على المُضي قُدمًا لتطوير الأداء الأكاديمي بكافة جامعاتنا وتنمية دورها في بناء الشباب، وخدمة قضايا التنمية الشاملة والمُستدامة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالدولة.

ويؤكد المجلس الأعلى للجامعات وجموع أعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي، على الاستمرار في تطوير العمل الجامعي على مُستوى الإتاحة والجودة، والارتقاء بمستوى تصنيف جامعاتنا دوليًا، وتقديم الدعم الكامل لكافة مؤسسات الدولة، بما يخدم مُتطلبات التنمية المُستدامة، ويواجه كافة احتياجات المجتمع.

كما وجه المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال المرحلة الثانية الجارى تنفيذها الآن.