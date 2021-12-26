المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف بطولة الجمهورية لكرة القدم السباعية لفئة الشلل الدماغي

تستضيف المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بطولة الجمهورية لكرة القدم السباعية لفئة الشلل الدماغي_ الدور الأول بإسم المغفور له اللاعب أحمد حمودة لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم للصم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

يشارك في بطولة الجمهورية لكرة القدم السباعية لفئة الشلل الدماغي خمسة فرق وهي: بهتيم ، فرسان الإرادة بأوسيم ، مستقبل اسكندرية ، المصري القاهري، جمعية سيفنز.

تقام البطولة في الفترة من ٢٨ وحتى ٢٩ ديسمبر الجاري على ملاعب المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بنظام الدوري من دور واحد وتطبق قواعد الاتحاد الدولي في إدارتها.

تعتبر هذه البطولة خطوة من خطوات الإعداد للمنافسة على بطاقة الصعود للدورة البارالمبية بباريس ٢٠٢٤.

من جهة أخرى يستعد منتخب مصر لكرة القدم السباعية للمشاركة في بطولة كأس العالم بإيطاليا أكتوبر ٢٠٢٢ وأيضا دورة الألعاب العالمية للايواس بروسيا ٢٠٢٢ وتعتبر هاتان البطولتان خير إعداد لخوض غمار بطولة إفريقيا لكرة القدم السباعية لفئة الشلل الدماغي المؤهلة لباريس ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات استضافت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية والثقافية والمجتمعية منها بطولة الجمهورية للتنس الأرضي وترقي اختبار أحزمة الكاراتية وعيد الطفولة واليوم العالمي لذوي الهمم والمؤتمر العربي الأول للصحة النفسية ومكافحة الإدمان وزيارة وفد وأعضاء الكونجرس الأمريكي للمدينة والملتقي الدولي السنوي الأول للأداء الرياضي والتأهيل البدني وغيرها من الأحداث الرياضية والشبابية والاجتماعية في إطار خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بالرياضة والرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.