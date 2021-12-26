بعد الإحلال والتجديد.. الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا الجمعة القادمة، منها 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و 7 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضي حتى تاريخه 446 مسجدًا ، منها 382 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و64 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الرحمن – نجع جمعة أبو علي – البصالي – كوم أمبو

2. الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو

مديرية أوقاف الأقصر

3. الإمام البخاري – النمسا - اسنا

4. الظاهري – نجع الظاهري - الطود

مديرية أوقاف البحيرة

5. البحري كوم شريك - كوم حمادة

مديرية أوقاف الشرقية

6. الفتح – فرغان – ديرب نجم

مديرية أوقاف بني سويف

7. زعزوع – ميانة – اهناسيا

مديرية أوقاف الغربية

8. البهوت – المحلة الكبرى

9. السلام – فيشا سليم - طنطا

مديرية أوقاف الدقهلية

10. التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين

مديرية أوقاف دمياط

11. الكبير – عزبة 5 كفر سعد

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية

2. علي بن أبي طالب – نجع إدريس –– العامرية 2

مديرية أوقاف أسوان

3. الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلي – مركز أسوان

مديرية أوقاف الدقهلية

4. بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين

مديرية أوقاف الغربية

5. العمايرة الجديد – العتوة القبلية – مركز قطور

مديرية أوقاف قنا

6. نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة

مديرية أوقاف الأقصر

7. القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة ( حسن فتحي).

تكليف محمد عزت بتسيير أعمال أمين عام الشئون الإسلامية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتكليف الدكتور محمد عزت محمد محمد بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وقرارًا آخر بتكليف الشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجم بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

من ناحية أخرى أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف أنه تم ضم 52 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد ، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 4106) مساجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف شكري أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

وتنطلق اليوم الأحد دورة متخصصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد للأئمة والواعظات بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية ، لمدة ثلاثة أيام من 26/ 12/ 2021م إلى 28/ 12/ 2021م ، لعدد (50) إمامًا وواعظة ، وذلك بمراعاة جميع ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الفساد ، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة الرقابة الإدارية.