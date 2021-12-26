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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: أنا مش هقدر أطلب من مستثمر يراعي المصلحة القومية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع توشكى، قائلا: “دى الأرض اللى كانت متاحة وقبل كده كانت أرض الوادى وأرض الدلتا، نسبة الصلاحية في توشكى 60% وتكلفة الاستثمارات كبيرة، لما تيجى تعمل استثمارات 100 % من الأرض غير لما تعمل 60 % من الأرض”.

وأضاف: "لكن لما يكون الخيار خاص بالأمن القومي والمصلحة القومية، لا يبقى لازم ننتبه للمصلحة القومية، أنا مش هقدر أطلب من مستثمر يراعى المصلحة القومية".

ويعتبر مشروع توشكى الخير مستقبل الشباب للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع الذى يقع جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشائه بهدف خلق وادٍ جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل.

 

السيسي مشروع توشكى الأمن القومي توشكى اخبار التوك شو

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