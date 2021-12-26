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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب الفار يؤكد ارتفاع نسب تنفيذ مشروع توشكى.. ويستعرض أبرز مجهودات الهيئة الهندسية أمام الرئيس السيسي

اللواء اركان حرب
اللواء اركان حرب ايهاب الفار

ألقى اللواء أركان حرب ايهاب الفار كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم ، الأحد  ، حيث تحدث عن أبرز المشروعات في منطقة " توشكى " ، وجاءت عناوين الأخبار كالأتي :

 

 هنخلص المشروع امتى؟.. السيسي يوجه سؤالا لـ رئيس الهيئة الهندسية

علق الرئيس السيسي حديثه لـ اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، عن المشروعات والخدمات الخاصة بهم، قائلا: مواسير المياه الخاصة بالمشروع تكلف الدولة كثيرا، متابعا: احنا بنوفر مواسير مياه  لـ 400 كيلو شوف بقى تكلفتها كام والعبء الهندسي لإقامتها".

وأضاف "الرئيس السيسي" خلال افتتاح مشروع "توشكى الخير"، أن المشروعات تضم 18 محطة رفع مياه من أجل توصيل المياه، متابعا: بنوفر المحطات عشان نوفر مياه للمشروعات عشان إحنا ماشيين عكس الدلتا ومصر".

المعدلات ماشية كويس .. إيهاب الفار يستعرض نسب أعمال الحفر بتوشكى | فيديو

قال اللواء أركان حرب ايهاب الفار ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، إن الهيئة تعمل حاليا على حوالي 20 مليون متر مكعب أعمال حفر وردم ، وتم الانتهاء من 74 % من أعمال الحفر ، و21 % من أعمال الردم ، و10 % من الخرسانة المسلحة .

3 ملايين طن مفرقعات لاجتياز صخور توشكى.. الهيئة الهندسية: بعد ضخ المياه العمال بكوا وسجدوا | فيديو

قال اللواء أركان حرب ايهاب الفار ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، أن الهيئة استعانت بـ 3 ملايين طن مفرقعات للتغلب على منطقة صخرية كانت تحول دون وصول المياه لزراعة مساحة كبيرة من الأرض بتوشكى ، معقبا : " بعد ما نجحنا في ضخ المياه جميع العاملين في وزارة الري بكوا وسجدوا لأنه كان أمل كبير وقديم ، وربنا وفقنا " .

اللواء أركان حرب ايهاب الفار إيهاب الفار الرئيس عبد الفتاح السيسي توك شو توشكى

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