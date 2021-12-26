موعد اختبار الحاسب الآلي للدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء من يحق لهم دخول اختبار الحاسب الآلي من المتقدمين للدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف من الأئمة والواعظات ممن لم يسبق لهم الحصول على دورة Icdl من أكاديمية الأوقاف.

ويتم إجراء الاختبار بديوان عام الوزارة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وجاء الأسماء والمواعيد على النحو التالي :

الدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف

يوم السبت الموافق 1/1/ 2022م

م الاسم المديرية

1. أحمد جابر عبد الحارث خليل الأقصر

2. أشرف محمد جمعه إبراهيم شمال سيناء

3. محمد سعد محمود حسين السويس

4. إبراهيم سعيد ديغم البحيرة

5. محمد محمد عطية أحمد سليم الإسماعيلية

6. محمد فتحي عبد الحميد مجاهد الإسماعيلية

7. عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد عثمان الاسكندرية

8. أحمد عبد العال السيد الكفراوي الجيزة

9. أحمد عادل عبد اللطيف سوهاج

10. حسام مسعد رجب عطا الله البحيرة

11. مصطفى محمد رجب الليثي المنيا

12. محمود أحمد فؤاد محمود شمال سيناء

13. محمود عطا أحمد محمد المنيا

14. محمود محمود عبد الحليم طعيمه المنوفية

15. سيد محمد عبد الحكيم أبوزيد أسيوط

16. محمود بغدادي أحمد حسين الأقصر

17. محمد سعيد السيد الروبي الإسماعيلية

18. حمدان محمد محمد أحمد الشرقية

19. محمد عوض محمد على منصور بورسعيد

20. إسلام جلال على وهبه القليوبية

21. شاذلي مصطفى أحمد الطاهر أسوان

22. أحمد هاني عبد العظيم على الإسماعيلية

23. ربيع محمد عبد الشكور القاهرة

24. بكر إبراهيم محمود إبراهيم الأقصر

25. محمد عبد الجليل زكي عبد الجليل الجيزة

26. أحمد طه أحمد متولي البحيرة

27. عمر صبحي أبو عجوة على السويس

28. عماد محمد السيد مجاهد الجيزة

29. حسين محمد حسين عبدالله الدقهلية

30. أحمد حنفي أبو بكر محمد الوادي الجديد

يوم الأحد الموافق 2/ 1 / 2022م

م الاسم المديرية

1. محمود سعد إبراهيم محمد الأقصر

2. علاء الدين محمد أحمد أحمد أسيوط

3. عماد يحي أحمد خليل الجيزة

4. السيد مصطفى السيد على الإسماعيلية

5. إبراهيم صبحي صابر سعد المنوفية

6. محمد محمد زكي محمد المنيا

7. فوده السيد أحمد فوده الشرقية

8. عبد الله فرج حماد محمد النقيب الجيزة

9. محمد إبراهيم على محمد الشرقية

10. إسماعيل عبد الرحمن عبد الرءوف عثمان الوادي الجديد

11. حسن عبد المنعم أحمد حسين سوهاج

12. حاتم أحمد سيد أحمد عبد العال الغربية

13. المعتز إبراهيم محمد محمد الإسماعيلية

14. عطيه أبو بكر عطيه الدياسطي الغربية

15. ناصر سالم سليم حسن البحر الاحمر

16. أحمد حسين أحمد محمد المنيا

17. بليغ المتولي أحمد محمد الدقهلية

18. أحمد رمضان محمود الحضري جنوب سيناء

19. محمد مصطفى إبراهيم بكري كفر الشيخ

20. سيد غانم عيد عبد الموجود المنيا

21. عبد الرحمن حسن أمين محمد السيد البحيرة

22. عبد المنعم هيبة عبد المنعم سلامه بني سويف

23. محمد عبد المحسن إبراهيم القاهرة

24. محمد السيد أحمد جمعه كفر الشيخ

25. محمود بدر أحمد شعبان الفيوم

26. أشرف إبراهيم رجب القاهرة

27. زين حسن عقيلي سيد أسيوط

28. علاء عبد النبي عبد الفتاح زين شمال سيناء

29. مكاوي حسين محمد حسين الشرقية

30. شريف محمود جمعة العجيل الغربية

يوم الاثنين الموافق 3/ 1/ 2022م

م الاسم المديرية

1. أحمد خضر مدني على الوادي الجديد

2. أحمد محمد أحمد أبو الدهب المنيا

3. الأنصاري خلف الله محمد البحر الاحمر

4. خالد محمد سيد جابر قنا

5. حماده محمد نصر مدني الأقصر

6. مختار فؤاد عبد العزيز أحمد القليوبية

7. محمد ممدوح عبد الغني عثمان دمياط

8. إسلام سعودي عبده مرسى مطروح

9. هاني جمال أحمد لبن المنوفية

10. محمد سيد أحمد بكري بني سويف

11. سعيد صلاح إسماعيل علي الفيوم

12. محمد على محمد حسن المنيا

13. عز الرجال محمد عز الرجال كفر الشيخ

14. إبراهيم محمد على عبد الرحمن الشرقية

15. محمد السيد على أبو زهرة الغربية

16. محمد ماهر جمعة إبراهيم الاسكندرية

17. شوقي ظهري محمد أيوب أسوان

18. أحمد صبحي محمد عياد البحيرة

19. محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم الأقصر

20. محمد على حسن محمد سوهاج

21. عبد الله محمد السيد عبد العال القليوبية

22. أحمد حسن فولي محمد المنيا

23. محمد عبد الظاهر على سعيد الوادي الجديد

24. زكريا نجيب المليجي فرج الغربية

25. مبروك عبدالله محمد المزين الاسكندرية

26. محمد موسى سليمان إبراهيم المنوفية

27. صبري عارف سليم إبراهيم سوهاج

28. محمد أحمد على رشوان سوهاج

29. يحيى زكريا سعد عبد السلام معوض الاسكندرية

30. محمد عبد الخالق محمد محمد قنا

يوم الثلاثاء الموافق 4/ 1/ 2022م

م الاسم المديرية

1. محمد سعيد محمد هريدي البحيرة

2. محمد عبد الباسط محمد السعيد السويس

3. أحمد محمد رمضان سرحان الفيوم

4. محمد سالم توفيق مهران الأقصر

5. سمير جوده عبد الوهاب أحمد بني سويف

6. يوسف عبد الرازق جمعه قنا

7. عبد الحميد جاد الرب عبدالله محمد أسوان

8. محمد إسماعيل حسن إسماعيل الشرقية

9. شحاتة محمد شحاتة محمد سوهاج

10. رشا شعبان صابر الشاعر الدقهلية

11. هدى محمد صبري عبد العزيز محمد الإسكندرية

12. أميرة محمد قطب سلمى الإسكندرية

13. رشا حلمي مأمون فوده القاهرة

14. منى عبد العظيم السيد سليم نجم القاهرة

15. وفاء السيد على أحمد السيسي القاهرة

16. وفاء أمين إبراهيم الزقم المنوفية

17. حنان على مصطفى على القاهرة

18. ايمان عبد المنعم مصطفى الليثي القاهرة

19. رحمة رشاد محمد قطب الجيزة

20. لمياء محمد حسنى بشاره القاهرة

21. نشوى محمد عبدالمجيد المصري القاهرة

22. انجي محمد عبد الوهاب السيد القاهرة

23. مها سيد الدسوقي سحاب القاهرة

24. مرفت محمد رمضان جاد القاهرة

وشددت الوزارة على أنه يعد كل من حصل على شهادة icdl من أكاديمية الأوقاف مجتازًا لهذا الاختبار ويعفى منه