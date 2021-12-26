"الأعلى للجامعات": الرئيس يقدر دور الجامعة في بناء الشباب وخدمة قضايا التنمية

وجه المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه، الشُكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ، يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري، وتأكيده على دعم الدولة الكامل لمنظومة التعليم الجامعي المُتميز والمُتطور، باعتباره قاطرة التقدم لتحقيق مُستقبل أفضل، وتأكيده أيضا على دور الجامعات المصرية في تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المُنافسة في سوق العمل، ومُساهمة الجامعات الإيجابية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة، حيث كان لتقدير الرئيس الدور الإيجابي الذي تقوم به الجامعات المصرية، أطيب الأثر في نفوس أعضاء هيئة التدريس، وزيادة إصرارهم على المُضي قُدمًا لتطوير الأداء الأكاديمي بكافة جامعاتنا وتنمية دورها في بناء الشباب، وخدمة قضايا التنمية الشاملة والمُستدامة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالدولة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم /الأحد/، بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وأكد المجلس وجموع أعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي بمصر، على الاستمرار في تطوير العمل الجامعي على مُستوى الإتاحة والجودة، والارتقاء بمستوى تصنيف جامعاتنا دوليًا، وتقديم الدعم الكامل لكافة مؤسسات الدولة، بما يخدم مُتطلبات التنمية المُستدامة، ويواجه كافة احتياجات المجتمع.

كما وجه المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال المرحلة الثانية الجاري تنفيذها الآن.

وقرر المجلس إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، تعمل بإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، ويقوم عملها على التنسيق والتعاون مع كافة الكليات والمعاهد التي تنتمي للجامعة، على أن يقدم التصور التنفيذي الكامل لعمل هذه الوحدات المجلس القادم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ، والخاصة بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة، قرر المجلس.

كما قرر المجلس تكليف نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث بكافة الجامعات المصرية، بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة للدراسات والبحوث التي تخدم قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، وتُقدَّم هذه الخطط لاعتمادها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم، تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث مُتخصصة مع قطاع التعليم الجامعي وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في كافة المجالات، كذلك تكليف نواب رؤساء الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة لتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع المحلي على مستوى قوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة.

وقرر المجلس تكثيف برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن، وكذلك تنظيم مُسابقات فنية بين كافة الجامعات المصرية، وتُقدم الجامعات المتنافسة عروضها بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتشجيع الطلاب المُتميزين فنيًا، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مواهبهم ورعايتها، على أن تكون هذه المسابقات الفنية لها صفة الاستمرارية والاستدامة بكافة الجامعات، وكلف المجلس نائب الوزير لشئون الجامعات ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية، بإعداد الجداول الزمنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك، وعرضها باجتماع المجلس القادم.

وأكد أنه تنفيذًا لتوجيه الرئيس السيسي الخاص بإتاحة الفرصة لطلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لزيارة المدن الذكية الجديدة؛ للتعرف على منظومة العمل الرقمي بها، فقد تم فعليًا حصر قوائم الطلاب بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وجار إعداد الجداول الزمنية، لتنفيذ الزيارات الميدانية لهؤلاء الطلاب بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتأهيل لطلاب الجامعات على مهارات التحول الرقمي تجاوبًا مع وظائف المُستقبل، مع سرعة تفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجي بالجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لوضع خطط التدريب ببرامج زمنية محددة، ليتمكن الطلاب من الالتحاق ببرامج التدريب التي تُساعدهم على اكتساب مهارات التحول الرقمي؛ لمُساعدتهم في التأهيل للعمل بوظائف المُستقبل، بالإضافة إلى وضع هذه البرامج التدريبية على أجندة اهتمامات مراكز التدريب وبناء القُدرات بكافة الجامعات المصرية؛ لزيادة أعداد الطلاب المُستفيدين من هذه البرامج خلال الفترة القادمة.