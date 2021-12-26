برلماني يطالب بوضع جدول زمني للانتهاء من المشروعات التنموية بمركز ههيا

استعرض النائب حاتم عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المشكلات العديد من محافظة الشرقية، وتشمل مركز ههيا وكفر حمودة وقرية العلاقمة وحوض نجيح وقرية كفر أبو حطب وكذلك تعطل خط الطرد بمركز ههيا بحضور النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب و الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية .



وشدد حاتم عبدالعزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمام اللجنة على ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات المتوقفة، مع ضرورة عمل حصر شامل بكل المشروعات المتوقفة في محافظة الشرقية .

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروعات المتوقفة على مستوى مركز ههيا بشكل عام.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن ملف الصرف الصحي من الملفات الحيوية التي تشغل قطاع عريض من الشعب المصري، لافتًا إلى أن هناك بعض المناطق بمركز ههيا محافظة شرقية تعاني من مشاكل بسبب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.