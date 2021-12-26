غدا.. ورشة عمل حول نظام شمس للأجهزة العلمية بجامعة عين شمس

تنظم وحدة مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات جامعة عين شمس، ورشة عمل للأجهزة العلمية برعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف الورشة، مدخلي بيانات الأجهزة العلمية في مختلف كليات جامعة عين شمس، ويديرها المهندس محمود رمضان رئيس قسم وحدة شمس بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقام الورشة غدًا يوم الإثنين فى تمام الساعة الحادية عشرة بمعمل مركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن نظام شمس للأجهزة العلمية، هو نظام يضم حصرًا لجميع الأجهزة العلمية الموجودة في كل كليات جامعة عين شمس ومعاهدها ووحداتها، ويتم تحديث هذا النظام الأرشيفي بشكل دوري بحيث يوضح مكان الأجهزة ونوعها.

جدير بالذكر أن عدد الأجهزة العلمية في جامعة عين شمس وكلياتها المختلفة وصل إلى حوالي 4038 جهازا من 1713 نوعًا مختلفاً.