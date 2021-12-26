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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشريعية النواب ترجئ مناقشة «تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء».. وتطالب العدل والصحة برأيهما

مطرقة المحكمة
مطرقة المحكمة

قررت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الصحة بمجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لجلسة تالية، مع مخاطبة كل من وزارة العدل ووزارة الصحة، حول رأيهما بشأن مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.

وشهد الاجتماع استعراض الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الصحة بالبرلمان، اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع القانون.  

وقال أبو العلا إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور، حيث تم الاعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وأضاف أبو العلا: “أيضا في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلافيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهرا مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات”. 

وتابع: “يكفى أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدٍ فى شهر واحد فقط، وهو شهر نوفمبر الماضى”. 

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن لجنة الصحة بالبرلمان، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذى سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.  

وأشار إلى أن مشروع القانون، يتضمن تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، لافتا إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.

وقال أبو العلا إن مقترحه في تعديل المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام، ولفت إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل.  

وأضاف أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.

وتابع: “وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد".

واستطرد: “هناك دور أيضا على وزارة الصحة، برصد حالات الاعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارئ والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك”.

وقال الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، إن عبارة المنشآت الصحية أشمل من المنشآت الطبية.

وأضاف: “منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الاعتداء على المنشآت الصحية، ومثلما نشرع قانونا جديدا لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسئولية الطبية، يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشآت الصحية”.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن الهجوم على معهد القلب بإمبابة العام الماضى، بسبب وفاة أحد المرضى، كبد الدولة خسائر بقيمة 7 ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرا.

كما أعلن المستشار محمد بركات، ممثل وزارة الصحة، موافقته على أهداف مشروع بتعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الاعتداء على المنشآت الصحية.  

وأوضح أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب ومن بينهم النائب أيمن أبو العلا، والذى تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.

من جانبه، لفت المستشار أحمد ابوهشيمة، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أن الحكومة تقدمت إلى اللجنة فى وقت سابق بمشروع قانون بشأن الاعتداءات على المنشآت الحكومية والعاملين فى الجهات الحكومية ولم يتم البت فيه حتى الآن.

وطالب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، في نهاية الاجتماع، وزارة العدل بإفادة اللجنة برد كتابى بشأن رأيها في مشروع القانون، وكذلك وزارة الصحة، لا سيما في ظل مطالبات البعض بضمه مع قانون المسئولية الطبية.

مجلس النواب وزارة الصحة أيمن أبو العلا وزارة العدل الأطباء سوهاج محمد بركات

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