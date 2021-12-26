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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تطالب بتطبيق موازنة البرامج والأداء

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء، وأهمية ذلك في منظومة الموازنة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/2022، حيث بدأت لجنة الخطة والموازنة اليوم أولي اجتماعاتها بخصوص موازنة البرامج والأداء.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ما تم الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي السابق من قبل اللجنة حيث وصل عدد الوزارات والهيئات التي أعدت موازناتها بنظام البرامج والأداء بجانب الأبواب والبنود لعدد 31 وزارة وهيئة.

و أكد  الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "شكلنا لجنة فرعية لموازنة البرامج والأداء، حيث تم مناقشة قانون المالية العامة الموحد، وفي انتظار الموافقة النهائية عليه لإصداره وإقراره، وقبل ذلك كانت تطبق موازنة البرامج والأداء ولكن بشكل غير رسمي، وبالتالي أمامنا فترة انتقالية لمدة 4 سنوات لحين تطبيق موازنة البرامج والأداء وفقا لقانون المالية العامة الموحد. 

و اضاف : "من الضرورة تدريب النواب علي موازنة البرامج والأداء، وذلك سيكون بالتنسيق مع معهد التدريب البرلماني في مجلس النواب"،  مؤكدا أن موازنة البرامج والأداء مهمة وضرورة ونقلة نوعية للموازنة العامة.

قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: خلال الفصل التشريعي السابق قطعنا شوطا كبيرا في مناقشات تطبيق موازنة البرامج والأداء، ووصل عدد الوزارات والهيئات التي أعدت موازناتها بنظام البرامج والأداء بجانب الأبواب والبنود لعدد 31 وزارة وهيئة، مشيرا إلي أنهم اطلعوا علي تجارب بعض الدول في تطبيق موازنة البرامج والأداء ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

و اضاف  سالم: "موازنة البرامج والأداء أصبحت مهمة جداً في الوقت الحالي في ظل قيام الدولة بتبني مبادرات عديدة ولابد أن يكون لها أهداف واضحة ومرتبطة بجدول زمني، وكذلك هناك ضرورة لترشيد النفقات والاستفادة من كل جنيه، وبالتالي موازنة البرامج والأداء نقطة مهمة للانطلاق" .

وأكد سالم، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كانت قد قامت خلال الفصل التشريعي السابق بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع علي تجربة تطبيق  موازنة البرامج والأداء بعدد من الولايات الأمريكية، موضحا أن اللجنة كانت قد أعدت تقريرا عن نتائج زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية بالدولة بهذا التقرير.

و لفت  سالم، إلي أن موازنة البرامج والأداء هامة جدا في ظل اتجاة الدولة لتنفيذ عدد كبير من المبادرات وترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد والإنفاق.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "اشتغلنا خلال الفصل التشريعي السابق علي تطبيق موازنة البرامج والأداء كتدريب ولتهيئة وزارات وجهات الحكومة لتطبيقها، وكنا نعمل في إطار عدم مخالفة الدستور".

و اكد  عمر، إلي أن اللجنة كانت قد أعدت تقريرا عن زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع علي تجربة تطبيق موازنة البرامج والأداء. 

و اشار  النائب أيمن محسب، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة البرامج والأداء، إنه في ظل التوجه لتطبيق موازنة البرامج والأداء، لابد أن يتم تنظيم دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع موازنة البرامج والأداء، وكذلك النواب يحصلوا على هذه الدورة.

وأشار إلي أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، ولفت إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة موضوع موازنة البرامج والأداء، ويمكن تقسيم الوزارات.

موازنة البرامج والاداء الولايات المتحدة مجلس النواب الدولة فخرى الفقى النائب مصطفى سالم

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