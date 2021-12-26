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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استصلاح 674 ألف فدان تكتب نهاية عقود الإهمال بسيناء.. اعرف باقي الإنجازات

سينا الخضراء .. إضافة
سينا الخضراء .. إضافة ٦٧٤ ألف فدان ومحطات المعالجة تحولها لج

دخلت سيناء ومدن القناة بقوة في عصر الزراعة والتنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عقود من الإهمال والتهميش.


وتم استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الفدادين وتوفير ملايين الأمتار من المياه لريها وزراعتها، وشهد قطاع الزراعة والري ثورة هائلة لم يسبق لها مثيل، كما تم استصلاح وزراعة الكثير من الأراضي، وذلك خلال 7 سنوات من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


و زادت نسبة  مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة  بنسبة 118.4 %، فبعد ما كانت في يونيو 2014 (103) ألف فدان وأصبحت في سبتمبر2021  (225) ألف فدان.



وواصلت نسبة تنفيذ المشروع بالكامل في سبتمبر 2021  الى 67 % مقارنة بـ % 14 في يونيو 2014 ومن المخطط استصلاح وزراعة 674 ألف فدان ضمن المشروع .

 

لمعرفة المزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي: 

 

سيناء عصر الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 سنوات استصلاح وزراعة 674 ألف فدان

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