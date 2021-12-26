طارق حامد وعمر السعيد يشاركان في التدريبات الجماعية للزمالك

شارك الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

وغاب الثنائي عن لقاء الزمالك أمام غزل المحلة أمس بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل